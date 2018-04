Našel iPhone na dně jezera. Stále byl funkční

Rybář Michael Guntrum přišel v březnu loňského roku nešťastnou náhodou o svůj iPhone, který mu spadl do díry v ledu na zamrzlém jezeře Kyle Lake. „Ucítil jsem, že se něco zakouslo do návnady, tak jsem si telefon chtěl položit do klína, jenže mi upadl a zakutálel se přímo do díry v ledu. Rybu jsem chytil, ale nestálo to za to,“ říká pro server Buzzfeed News.

Smířil se s tím, že svůj iPhone už nikdy neuvidí. Jezero bylo ovšem po půl roce kvůli konstrukčním nedostatkům blízké přehrady vypuštěno. Místní obyvatelé proto chodí na bahnité dno vypuštěného jezera lovit poklady, které se v něm ztratily.

Jeden z těchto lovců je Daniel Kalgren, který se na jezero vypravil se svým detektorem kovů. Za celý den se mu povedlo objevit jednu jedinou věc - iPhone 4 ukrytý pod 15 centimetry bahna a jílu. „Vzal jsem telefon domů, vyčistil ho a dal ho do rýže. Jen tak, ze zvědavosti, jestli třeba nezačne fungovat,“ říká Kalgren.

Po dvou dnech se iPhone skutečně vzpamatoval. Nálezce v něm s pomocí uložených kontaktů našel jeho původního majitele, který mu nejdříve nechtěl věřit, ale když uviděl svůj starý obrázek loga oblíbeného hokejového týmu na ploše telefonu, mobil poznal. Daniel Kalgren proto telefon jeho původnímu majiteli pošle.Ten se pak nechal slyšet, že telefon opraví a věnuje jej své matce.

Za dlouhou životnost i po takto extrémní příhodě iPhonu 4 nicméně vděčí ochrannému krytu. Ten sice nezajišťoval vodotěsnost, ale i tak je poměrně masivní, a telefonu tak v těchto podmínkách mohl pomoci.

K nálezu se dokonce vyjádřil i samotný Apple. Jeho mluvčí prohlásil, že je nikdy nepřestanou všechny tyto neuvěřitelné příběhy o přeživších iPhonech jejich zákazníků překvapovat.