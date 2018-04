Jak měl vypadal iPhone, ještě než ho Apple představil

Píše se rok 2007 a dnes již zesnulý šéf firmy Apple Steve Jobs předstupuje před halu plnou fanoušků: "Dnes vám chci představit revoluční nové produkty. Je to dotykový iPod se širokoúhlým displejem. Dále revoluční telefon. A nakonec perfektní přenosný internetový prohlížeč," říká nadšeně.

A znova: "Dotykový iPod. Revoluční telefon. Mobilní internet." Když stejná slova zopakuje potřetí, publiku začíná svítat. Jobs se usmívá: "Už to chápete? Nejsou to tři oddělená zařízení. Je to jeden přístroj. A říkáme mu iPhone."

Média tehdy zaplavily titulky plné superlativů, ekonomické zpravodajství psalo o raketovém vzestupu akcií Applu i o tom, jak v té době revoluční dotykové zařízení zaskočilo konkurenty. Ještě dlouho poté konkurence Applu jen hleděla na záda.

Tolik k historii. Datum 10. ledna 2007 si dobře zapamatujte. Je to milník. Je to datum, kdy americká firma znovu vynalezla mobilní telefon. Apple začal psát novodobou historii dotykových mobilů. Jak to dopadlo, vidíme dnes téměř všichni ve vlastních kapsách či v okolí.

Pravý vzhled iPhonu neodhadl téměř nikdo

Poprvé Jobs přípravu telefonu s logem nakousnutého jablíčka potvrdil nedlouho před tím, než jej na legendární tiskové konferenci osobně představil. Jenže spekulace o "iPhonu" žily už dlouho.

Bude vypadat jako iPod s klávesnicí? Inspiruje se tenkrát u velmi populárních barevných iMaců? Bude mít dotykový displej? Představy designérů byly roztodivné, málokdo se však ke skutečné podobě aspoň vzdáleně přiblížil.

První iPhone byl zkrátka jiný. Úplně jiný.

