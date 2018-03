Batole „uspalo“ matčin iPhone na více než 47 let

O případu batoletem zablokovaného iPhonu informoval čínský portál South Morning China Post, podle kterého se incident stal již v lednu. Matka totiž téměř dva měsíce čekala, že se telefon sám vzpamatuje. Tím ovšem jen odkládala nezbytný krok, který jí byl doporučen technikem šanghajského Apple Storu.

Podle něj měla totiž pouze dvě možnosti - buď iPhone mohla na oněch více než 25,1 milionu minut, tedy na zhruba 47 let a tři měsíce odložit do šuplíku a čekat, až bude moci po uplynutí této doby opět zadat své heslo, nebo jej zresetovat.

“V tomto případě je jedinou cestou obnovení továrního nastavení,“ uvedl technik pro místní média s tím, že se setkal již i s případem iPhonu zablokovaného na 80 let.

To ovšem znamená ztrátu všech v telefonu uložených dat. A to nadobro, pokud nejsou zálohovaná na iTunes a iCloudu. Možná i to byl důvod, proč žena toto jediné rychlé řešení situace, do níž se dostala svou neopatrností, několik týdnů oddalovala.

„Opravdu jsem nemohla čekat 47 let a říci svým vnukům, že to byla chyba jejich otce,“ vysvětlila žena místním médiím důvod rozhodnutí k obnovení továrního nastavení.

Jak se to mohlo stát?

Po čtyřech neúspěšných snahách o odemčení přístroje se telefon standardně zablokuje na jednu minutu. Tato časová proluka ovšem po dalších neúspěšných pokusech o odemčení telefonu narůstá. Třeba po devíti špatně zadaných heslech se telefon zablokuje na celou jednu hodinu. Žena musela tedy svého syna nechat bez dozoru opravdu dlouho.

Nabízí se ovšem i jiné vysvětlení. Z minulosti jsou totiž známy obdobné případy, u nichž bylo příčinou použití neoriginální baterie. Takový telefon se zablokoval poté, co ho uživatel připojil k nabíječce v síti.

Lednová zkušenost čínské matky nezůstala samozřejmě bez reakce veřejnosti. Někteří rodiče jí vyčítají její nezodpovědnost, když nechá syna hrát si s mobilem bez dohledu. Další pak poukazují na liknavost, co se týče zálohy dat v telefonu.