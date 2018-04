iPhony v roce 2018 možná dostanou OLED displeje od Samsungu

Divize Samsung Display podle seriozního nejmenovaného zdroje opět jedná s představiteli Applu o možném budoucím kontraktu, v rámci kterého by Samsung kalifornské společnosti dodával OLED panely pro její telefony. Tato kooperace by prý mohla začít okolo roku 2018, tedy nejdříve za dva roky.

Role dodavatele panelů pro Apple by se Samsung nezhostil poprvé, aktuálně již firmu zásobuje displeji pro iPady a v menším objemu i obrazovky pro iPhony. V obou případech jde však o LCD jednotky, které některými svými parametry na modernější OLED nestačí. V jejich prospěch hraje především nižší energetická náročnost, lepší kontrast, tmavší vykreslování černé a obecně sytější podání barev.

Pokud se Apple rozhodne osazovat iPhony těmito displeji, pak by Samsung mohl doplnit, případně nahradit některého ze současných klíčových dodavatelů. V prvním čtvrtletí letošního roku Apple největší objem obrazovek pro iPhony (25,2 milionů kusů) odebral od společnosti Japan Display. To představovalo téměř 36% podíl. O něco méně, 24,2 milionu kusů (34,5 procenta) dodala jihokorejská značka LG Display.

Zbylý díl v podobě 20,8 milionů kusů obrazovek pak nejhodnotnější firmě světa dodal japonský Sharp. Oproti předchozímu fiskálnímu období si tedy LG a Sharp prohodily pozice. Vyplývá to ze zprávy společnosti DisplaySearch.

Samsung svede boj s LG

V souvislosti s možným začleněním Samsungu do dodavatelského řetězce se uvádí, že by se o zakázku utkaly právě obě korejské firmy. LG chce proto posílit svoji pozici a navýšit možné výrobní kapacity vybudováním nového produkčního centra v městě Paju u hranic se Severní Koreou.

Vybavenost nových výrobních prostor by podle situace umožňovala produkci OLED panelů malých i velkých úhlopříček a stejně tak i klasických LCD obrazovek. Mnohamiliardová investice by měla zajistit nejen udržení stávajících kontraktů, ale otevřela by dveře také novým zakázkám. Proinvestované peníze by se tak firmě mohly ve střednědobém horizontu vrátit.

Manažer americké investiční skupiny se sídlem v Soulu předpovídá, že se obě jihokorejské společnosti, tedy LG Display a Samsung Display, brzy zaměří především na produkci OLED panelů a investice do výroby LCD se budou krátit. A právě důležitým momentem obratu bude rozhodnutí Applu montovat do iPhonů tyto modernější panely. Je to logické, Apple by podle posledních odhadů letos mohl prodat až 260 milionů iPhonů a jeho odbyt vytrvale sílí.

LCD obrazovky pro levné iPhony dodá Foxconn

Další firmou, která by chtěla v budoucnu dodávat Applu displeje, je čínský Foxconn, v jehož továrnách se kompletovalo již několik generací iPhonů.

Foxconn by však na rozdíl od korejských gigantů chtěl Apple zásobit cenově dostupnými LCD panely pro levnější iPhony. Tato informace nahrává znovu se vracejícím spekulacím, že Apple kromě nástupců modelů 6s připravuje také odlehčený čtyřpalcový model s nižší cenovkou a samozřejmě i slabší výbavou (více zde).