Současné iPhony dostanou novou funkci. Odemknou dveře či auto

Na funkci, která by odemkla další možnosti bezdrátové technologie NFC, údajně Apple už pracuje v rámci nové verze operačního systému iOS 12. Všechny konkrétní způsoby využití firma potvrdí až na konferenci WWDC, která se uskuteční 4. července. Zde by se právě iOS 12 měl poprvé oficiálně ukázat.



Novinka by se měla týkat všech modelů od Applu, které mají NFC čip a zároveň podporují verzi operačního systému iOS 11 (a v budoucnu vyšším). Jinak řečeno všech modelů od iPhonu 6 a dále.

NFC čip využívají současné modely zejména k platbám v systému Apple Pay, tedy jako náhradu za bezkontaktní kreditní kartu. Vedle toho by do budoucna mohla být funkcionalita rozšířena i na chytré dveřní zámky, bezpečnostní systémy a zámky u aut. Spekuluje se také o tom, že se do iPhonů budou moci nahrát i karty na veřejnou dopravu.

V nové centrále Applu v Cupertinu už zaměstnanci používají svoje iPhony k odemykání dveří v rámci budovy. Na podobném principu dokáže sice v současnosti fungovat i technologie Bluetooth, NFC je však bezpečnější z hlediska toho, že uchovává informace na samostatném čipu mimo systém telefonu.

Apple už na zlepšování funkcionality NFC pracuje delší dobu, prvních zlepšení se uživatelé dočkali právě ve verzi systému iOS 11. iPhony nově umí komunikovat s RFID identifikátory. Počítá se však s tím, že firma povolí přístup i aplikacím třetích stran, aby bylo využívání NFC univerzálnější.

Využívání NFC k úkonům jako platby či odemykání dveří jsou už vcelku běžnou věcí v telefonech s Androidem. Podporují je některá zařízení od Googlu či Samsungu.