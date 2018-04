Svět se smál iPhonům. Neuměly napsat písmeno i

Mnoho uživatelů nahlašovalo tuto chybu v nové verzi operačního systému iOS 11.1 na diskuzním fóru Reddit a popis problému se objevil třeba také i na databázi smajlíků Emojipedia. Problém se překvapivě netýkal všech zařízení, ale jen části. Na našem redakčním iPhonu se před vydáním aktualizace tento problém ověřit nepodařilo.

V aplikacích jako iMessage nebo Twitter uživatelé zjistili, že jim prediktivní klávesnice Applu automaticky opraví písmeno „i“ na symbol „[?]“ popřípadě před něj ještě přidá symboly jako „A”, „#” nebo „!”. Uživatel až po zásahu autoopravy teprve mohl symbol smazat a opět změnit zpět na „i“.

Chyba vyvolala několik humorných reakcí na sociální síti Twitter, jako třeba tuto:



Apple se původně chystal zapracovat opravu do verze 11.2, ale tuto záplatu by pro veřejnost uvolnil pravděpodobně až v průběhu druhé poloviny listopadu. Nakonec se objevila aktualizace 11.1.1, která problém vyřešila. V této chvíli by už měla být dostupná pro všechna zařízení.



Aktualizace řeší také chybu, kdy hlasová asistentka Siri občas nereagovala na povely. Do verze 11.2 si tak Apple pravděpodobně schová drobná vylepšení systému a také opravu problémů s GPS, které trápí některé modely iPhone 8 a iPhone X.