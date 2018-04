iPhone nano nebude. Potvrdil to šéf Applu

Zvěsti o možné jednodušší verzi iPhonu se v poslední době opět rozproudily. Apple by podle zaručených zpráv měl připravovat jednoduší verzi svého iPhonu, která by měla zaujmout především nízkou cenou.

Na tiskové konferenci uspořádané při vyhlášení finančních výsledků společnosti Apple za Q1 2009 ale dočasný šéf Applu Tim Cook tyto spekulace popřel.

Tim Cook přímo řekl: "Nechceme vstupovat do low-endového segmentu mobilních telefonů. To nejsme my. To není to, kvůli čemu tady jsme. Nechme to dělat jiné, naším cílem není být největším výrobcem mobilů. Naším cílem jsou ty nejlepší mobily."