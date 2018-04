iPhone nám zaplevelil sítě, stěžují si operátoři

Řada operátorů na celém světě čekala, až se začnou mobilní data používat ve větší míře. Těšili se, jak na nich budou vydělávat mnohem více než na hlase. Jenže když to přišlo, ukázalo se, že mobilní sítě nejsou na zvýšené požadavky vůbec připraveny. Místo zrychlování datových přenosů jsou tak zákazníci svědky stále častějších problémů s dostupností. Podle operátorů za to může nástup chytrých telefonů v čele s iPhonem. Problémy hlásí britský O2, Vodafone i američtí operátoři. Britský O2 se dokonce musel zákazníkům omluvit.

Právě jablečný zázrak byl jedním z prvních telefonů na trhu, který bez přístupu k internetu prakticky nemůže existovat. Ostatně i proto byli operátoři od začátku Applem nuceni k tomu, aby iPhone nabízeli se speciálními tarify zahrnujícími i datové přenosy. Má to logiku, velkou část informací si iPhone stahuje přímo z internetu. Na dostupných datových přenosech stojí i obchodní úspěch App Storu. Zákazníci by jen těžko stahovali a kupovali tolik aplikací, kdyby si měli platit ještě za datové přenosy. A nejde samozřejmě jen o iPhone, otevřené dveře využili i další výrobci.

Požírají nám pásmo, pláče britské O2

iPhone je tedy připojen k internetu prakticky nepřetržitě, dokonce i ve chvílích, kdy ho má uživatel jen tak v kapse. I když přenáší data jen občas a v relativně malém objemu, v okamžiku kdy se v síti sejdou desetitisíce iPhonů a dalších smartphonů, ukousnou dohromady pořádný kus kapacity. Podle informací britského deníku Financial Times zápasilo místní O2 s problémy ve své síti celou druhou polovinu loňského roku. V době vánočních svátků vše vyvrcholilo a zákazníci se často ani nedovolali.

Problémy byly tak vážné, že se zákazníkům nakonec musel omluvit samotný šéf O2 Ronan Dunne. "Není se nač vymlouvat," uvedl Dunne ve svém prohlášení pro média a dodal: "Nepodařilo se nám dostát našim vysokým standardům. Nezbývá nic jiného, než se za to zákazníkům omluvit." Šéf O2 zároveň přiznal, že se snažili komplikace s kapacitou sítě vyřešit již od léta a že problémy způsobila exploze nároků na datové přenosy ze strany uživatelů smartphonů.

"Do konce roku jsme efektivitu sítě výrazně zvýšili," uvedl Dunne. Zřejmě ale nedostatečně. Problémy by měl vyřešit nový software, který připravil dodavatel sítě Nokie Siemens Networks. Ten zajistí lepší využití přenosové kapacity pro hlas i data. Zároveň O2 investovalo do své sítě více než 30 milionů liber (900 milionů korun) a jen v samotném Londýně přidá dalších 200 základnových stanic. Podle prohlášení svého šéfa chce také operátor spolupracovat s výrobci telefonů na optimalizaci datových přenosů v telefonech.

Podobné problémy zaznamenali někteří naši čtenáři také v Česku, i když zřejmě v menší míře než tomu bylo ve Velké Británii. Tiskový mluvčí společnosti Telefónica O2 Czech Republic Martin Žabka k tomu na dotaz Mobil.cz říká: "iPhone obsahuje mnoho aplikací, některé z nich v neustálém online režimu. Spotřebuje tedy více kapacity datového provozu než jiné typy telefonů. Nicméně v této chvíli žádné výrazné problémy v této souvislosti nezaznamenáváme."

Problémy má i AT&T, Vodafone si mne ruce

Na problémech O2 vydělal britský Vodafone. Neváhal a okamžitě vydal prohlášení, že jeho síť je na nároky uživatelů smartphonů dobře připravena. "V případě iPhonu a ostatních smartphonů nejde o cenovou válku, jde o souboj v kvalitě. A my máme velkou šanci jej vyhrát," uvedl Guy Laurence, nový šéf Vodafonu. Právě kvůli iPhonu, který prodávalo v první fázi exkluzivně O2, přišel Vodafone o pozici největšího britského operátora.

Jak uvedly Financial Times, podobné problémy, i když v menší míře, mají i ostatní britské sítě, zejména 3 UK a T-Mobile. Jejich představitelé se ale k situaci nevyjádřili. Podle informací amerických médií zápasil s téměř totožnými problémy americký operátor AT&T, který je také jedním z hlavních partnerů Apple.