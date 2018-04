Policie zatkla „zloděje“ elektrické energie. Ve vlaku si nabíjel iPhone

V pátek 10. července cestoval pětačtyřicetiletý Robin Lee žijící v londýnské čtvrti Camden vlakem přes Londýn, když se mu během cesty vybil jeho iPhone. K oživení vybitého přístroje se rozhodl použít zásuvku přímo ve vlaku. To však mělo nečekanou dohru.

Zrovna ona inkriminovaná zásuvka je totiž určena výhradně pracovníkům údržby. Upozorňují na to i příslušné popisky. Běžní cestující tedy tyto zásuvky nesmějí používat, což však Lee toužící po zprovoznění svého telefonu nerespektoval. Není tak divu, že jeho krok nezůstal bez reakce. K řešení přestupku byla přivolána pořádková policie.

Vše by možná skončilo jen napomenutím a domluvou, to by však nesměl být Lee vůči přivolaným pořádkovým policistům posléze agresivní. Zprvu byl totiž zatčen jen kvůli podezření z krádeže elektrické energie a nedlouho poté bylo toto obvinění staženo. Jak uvádí britský portál Wired, Leem spotřebovaná energie potřebná pro nabití iPhonu je totiž zanedbatelná.

Londýnskému malíři však značně přitížila agresivita směřovaná na přivolané policisty pořádkové služby. Ti si jen dovolili zpochybnit jeho verzi, že zásuvku nepoužil. Do stanice Camden Road tak museli být přivoláni další policisté, od nichž si již vyslechl obvinění z nepřijatelného chování.

Britská policie nyní celou záležitost přezkoumává. Až poté bude Leeův případ případně předán státnímu zastupitelství, které rozhodne o podání obžaloby.