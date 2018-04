Šli si pro iPhone na letiště, hrozí jim pokuta a vězení

Za porušení letištních pravidel hrozí dvojici pokuta až 1 000 singapurských dolarů (necelých 18 tisíc korun) a dva roky vězení. Na letišti Changi se totiž pohybovali v tranzitní hale, aniž by měli v úmyslu skutečně nastoupit do letadla. A to se podle tamních předpisů nesmí.

Koupě nového iPhonu na letišti je pro zájemce ze Singapuru přitom vcelku logická. Nejenom, že obchody na letišti otevírají o několik hodin dříve než ve městě, ale také se dá předpokládat, že na prodejně žádná fronta nebude. Navíc mohli tito zájemci ještě ušetřit, protože na letištích se prodává zboží bez daně.

Místo výhodné koupě je však místní policie zatkla a zároveň skrze tento případ upozornila na to, že lidé nemají zneužívat své letenky pouze k nákupům na letišti.

Nové iPhony se začaly v Singapuru prodávat v první vlně, tedy už 16. září. Během prvních pár dní byly všechny dostupné kusy vyprodány. Nedostalo se dokonce ani na některé zákazníky, kteří měli mobil zarezervovaný. Místní prodejci iPhonů za to sklidili značnou kritiku.

Singapur nemá oficiální Apple Store, ale ve městě i na letišti se nachází celá řada distributorů. Vedle toho bylo možné si telefony objednat i on-line.