iPhone má náskok dva roky. Zatím ho nikdo nedohnal

Když byl loni v lednu představen Apple iPhone, bylo jasné – ač ho vlastně v té době nikdo pořádně nevyzkoušel – že to bude hit. Applu stačilo vypustit několik animací a ostatní výrobci začali horečně chystat odpověď na iPhone.

V loňském roce přišel Samsung s modely F700 a P520 Armani, konkurenční LG pak s modelem Prada. Především Prada se stala velmi populární, ale dotykové displeje těchto přístrojů nesahaly iPhonu ani po kotníky a i to je ještě velmi optimistické přirovnání. Ale koncepčně se opravdu jednalo o telefony s kompletním ovládáním pomocí dotykových displejů bez nutnosti použití pera.

Odpověď z početného pole smartphonů přišla od HTC v podobě modelu HTC Touch. Jenže jeho ovládání Touch Flo bylo jen demonstrací toho, co by jednou mohlo vzdáleně iPhonu konkurovat. Pomocí prstů totiž lze ovládat jen úvodní obrazovku, dále je opět nutné použít stylus.

Rok nestačil

Ještě začátkem letošního roku se zdálo, alespoň podle zákulisních informací, že náskok iPhonu se tenčí a ještě v prvním pololetí přijdou na trh konkurenční přístroje, které se mu v ovládání vyrovnají. Mluvilo se o novince od Nokie, čekalo se, co ukážou asijské štiky LG a Samsung. Odpověď měl dát Světový mobilní kongres v Barceloně.

A odpověď opravdu přišla. Pro Apple je to radostná zpráva, pro ostatní přinejmenším rozpačitá. Nokia neukázala v tomto směru nic, což platí i o Motorole nebo HTC. Jen jihokorejští rivalové se předváděli, co s dotykovým ovládáním dokážou. Nutno dodat, že příjemně překvapili, ale co naplat, iPhone nedohnali.

Trend je jasný

Celkově je ale jasné, že dotykové displeje jsou trendem pro několik budoucích let. A nejenom pro chytré telefony, ale vlastně pro všechny přístroje vyšší střední a nejvyšší třídy, časem i pro telefony s cenou okolo 5 000 korun.

Jeden směr představuje koncept á la iPhone, tedy telefon s velkým dotykovým displejem přes celou plochu přístroje a s minimem mechanických kláves. Do druhého směru patří telefony s mechanickou klávesnicí, kterou doplňuje buď celý dotykový displej, nebo doplňkový displej namísto funkčních kláves.

V první skupině nás mile překvapil Samsung F490. Je menší než loňský model F700, přitom vizuálně velmi podobný. Ale co je nejpodstatnější, jeho dotykové ovládání konečně funguje. Nelze však očekávat multidotykový displej jako u iPhonu. Je to prostě přenesení klávesnice na displej, ale konečně ve funkční podobě. Takže napsání SMS je otázkou stejného času jako na běžném mobilu a občas lze dotykový displej využít i k drobné úspoře času. Podobně je pak na tom třeba i LG Viewty, ale u něj je přesnost ovládání stále ještě nižší.



Samsung F490

Samsung udělal největší pokrok

Samsung prezentoval na kongresu MWC nový model F480 s dotykovým displejem, který nepoužívá, jako modely F700, P520 a F490, uživatelské prostředí Croix, ale zbrusu nové TouchWiz (Croix 2.0). To nabízí o poznání lepší strukturu menu a také ovládání je uživatelsky přívětivější. Samsung F480 je o něco větší než model P520 Armani, má však stejně jako on pouze QVGA displej, který se zdá pro ovládání prsty poměrně malý. Inovovaný TouchWiz by měl v budoucnu dostat i větší model F490 s velkým displejem s úhlopříčkou 3,2 palce.



Samsung F480

Určitým kompromisem mezi oběma skupinami je LG KF700. Má vysouvací konstrukci s běžnou alfanumerickou klávesnicí a k tomu velký dotykový displej. Ideální řešení pro toho, kdo se nechce normální klávesnice vzdát, a přesto chce mít i velký dotykový displej. Ovládání je o kus přesnější než u modelu Viewty a i celková koncepce menu se posunula o krok dál. (Video zde)



LG KF700

Vibrace pomáhají

Než se pustíme do druhé skupiny, připomeňme jeden jejich společný rys. Tím je funkce haptic, neboli vibrační doplnění stisku virtuální klávesy. Ve všech námi zkoušených případech to fungovalo výborně a člověk díky tomu získá i na virtuální klávesnici pocit, že mačká mechanické tlačítko, má od jeho stisku zpětnou vazbu. A to je poměrně důležitá vlastnost. Přitom toto vibrační doplnění stisku není žádná novinka, pár motorol jím disponovalo již dříve.



Samsung U900 Soul

Druhý směr reprezentují LG KF600 nebo Samsung Soul U900 (další informace zde). V jejich případě klasickou koncepci vysouvacích mobilů doplňuje druhý displej, který u LG nahrazuje veškeré funkční klávesy a u Samsungu navigační klávesu. Opět to funguje velmi dobře, a to v obou případech a opět s funkcí haptic.



LG KF600

Toto řešení nechce konkurovat velkým dotykovým displejům, spíš pomáhá tradičnímu ovládání. Na displeji se snadno mění funkce směrových kláves podle aktuální situace, což šetří čas procházením položek menu a je to i vizuálně přehlednější. Řešení Samsungu je konvenčnější, u LG se sami těšíme, až model KF600 pořádně proklepneme a zjistíme, co všechno nový systém ovládání nabízí. Očekáváme poměrně výraznou změnu.

Snaží se, pochvalme je

Celkově lze všechny výrobce, kteří se snaží přijít s novinkami, pochválit. Ostatní asi řeší konstrukční problémy a uvedení jejich produktů se opozdí. Nokia by to snad měla stihnout ještě na jaře (ovšem první informace nehovoří o ničem převratném), Motorola mlčí a Sony Ericsson dal ochutnat v podobě špičkového modelu Xperia X1. Jenže ten byl v Barceloně vystaven ve velmi raném stádiu vývoje, ač vypadá velmi lákavě, tak zatím jej nemá vůbec cenu hodnotit. Naopak modely G700 a G900 kombinují klasické proporce s klávesnicí a dotykovým displejem. Hezké stroje, ale jinak nic nového a nic zásadně zajímavého. Bez pera si na jejich displeji téměř ani neškrtnete. (Video zde)

iPhone tak má se svým multidotykovým ovládáním pořádný náskok. Nelze očekávat, že dřív než před koncem roku některý konkurent představí přístroj se srovnatelným ovládáním. To naopak dává Applu šanci dohnat konkurenci ve výbavě, což je disciplína, kde iPhone ztrácí čím dál víc. A hlavně se do té doby snad začne iPhone prodávat i jinde než na současných čtyřech světových trzích.