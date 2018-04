iPhone má další konkurenty od Samsungu - pětimegapixelový F490 a dvousimkový P720

iPhone v dohledné době dostane dva nové konkurenty s ovládáním prsty na dotykovém displeji. Již prodávaný Samsung Qbowl (F700) totiž v dohledné době doplní dvě novinky.

Prvním z nich je model F490, který nabídne pětimegapioxelový fotoaparát. Mělo by se jednat o stejný fotoaparát, kterým je vybaven model G600 a tak by měla být zaručena slušná kvalita snímků. Displej tohoto Samsungu nabídne úhlopříčku 3,2 palce, rozlišení 240 x 432 obrazových bodů a měl by zobrazit 16 milionů barev.

Oproti Samsungu P700 chybí výsuvná QWERTY klávesnice. Módním trendům jsou poplatné senzorové funkční klávesy umístěné pod displejem. Další novinkou je Samsung P720, což je starý známý Samsung Giorgio Armani (P520) s podporou dual SIM. Současně je tedy možné být na příjmu na dvou SIM kartách.

Samsung F490 by se měl začít prodávat již v prvním čtvrtletí příštího roku a to za cenu okolo 600 dolarů. V přepočtu tedy za 11 000 korun. Samsung P720 se do prodeje dostane až ve druhém čtvrtletí příštího roku a stát by měl okolo 500 dolarů, tedy v přepočtu okolo 9 200 korun.