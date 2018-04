iPhone konečně v Evropě. Ale jen ten původní, nikoliv očekávaný vylepšený

Včera konečně Apple ústy svého šéfa promluvilo a uvedlo iPhone do Evropy. Zatím jen do Velké Británie, ale další země budou jistě brzy následovat. Ke všeobecnému překvapení to ale bude jen ten původní, nevylepšený, iPhone.