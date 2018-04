iPhone je čtvrtý nejprodávanější mobil v USA

Podle informací společnosti Strategy Analytics se ve třetím čtvrtletí stal Apple iPhone nejprodávanějším přístrojem operátora AT&T. Údajně se ho prodalo 1,1 milionu kusů, což znamená, že od začátku prodeje bylo zákazníkům dodáno zhruba 1 325 000 iPhonů. Prodeje iPhonu údajně představují 13% všech prodejů telefonů zmíněného operátora.

Tím si iPhone zajistil celkově čtvrté místo ve statistice prodejů telefonů v USA. Na prvním místě se stále drží již poněkud obstarožní Motorola Razr V3, která však pomalu pod tlakem nových modelů ztrácí dech. Podle analytiků Strategy Analytics má iPhone reálnou šanci stát se v příštích čtvrtletích nejprodávanějším telefonem vůbec.

A to i přes to, že iPhone i po zlevnění patří mezi hodně drahé přístroje. Ostatně, dokazuje to i profil typického zákazníka – příjem jeho domácnosti činí minimálně 100 000 dolarů ročně, tedy necelé dva miliony korun. Nejvíce kupujících je ve věku 20 – 30 let ale 25% zákazníků pochází z věkové skupiny 50 – 60 let, čímž je jasně dokázáno, že iPhone zaujal téměř všechny věkové skupiny.

Pro zajímavost jen dodejme, že statistiky Strategy Analytics dále říkají, že v USA se o 25% prodejů všech telefonů stará pouhých deset modelů, a to i přes to, že nabídka telefonů se neustále rozšiřuje.