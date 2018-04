iPhone, jak ho ještě neznáte! S odklopným flipem

Největší mobilní výrobci si v současné době zakládají na větším množství barevných kombinací svých modelů. "Revoluční" iPhone má ale od počátku pouze jeden a ten samý design, jednu konstrukční variantu.

Jeho výrobce, společnost Apple, si ale před časem zaregistrovala patent na elektronické zařízení s dotykovým displejem a odklopným krytem. Možná se tak blýsklo na lepší časy. Uživatelé, kteří mají radši menší tvary a vyklápěcí konstrukce, se tak třeba v budoucnu dočkají "svého" iPhonu.

Náčrt konstrukce zařízení, kterou si firma nechala patentovat, můžete spatřit na obrázku níže.





Základním principem renovovaného přístroje je oddělení dvou důležitých částí - dotykového senzoru a displeje. Zatímco iPhone spojuje tato zařízení v jediném místě - displeji, dotykový senzor by byl v zatím nerealizovaném modelu umístěn v onom výklopném flipu. Je samozřejmé, že podobný systém by mohl být použit i pro některou z budoucích verzí iPodu Touch.

V uzavřeném stavu by tak mobilní telefon vypadal jako přístroj s dotykovým displejem, po odklopení byste však museli veškeré úkony ovládat na odklopené průhledné klávesnici. Řešení je o to zajímavější, že dotykový senzor na flipu by musel být oboustranný, jelikož při vyklopení se veškeré ovládací prvky otočí o 180 stupňů.

Schválený patent nemusí být společností Apple vůbec realizován. Veškeré informace o novém konstrukčním zpracování iPhonu jsou tak pouhými spekulacemi. Je však zajímavé poohlédnout se do zákulisí vývoje této firmy a popřemýšlet, co všechno by z pouhého náčrtu mohlo vzniknout.