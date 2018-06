Hacker tvrdí, že prolomil zámek iPhonu. Ani náhodou, vzkazuje Apple

Snaha prolomit zabezpečení iPhonů, na které Apple hodně dá, je v hackerské komunitě opravdu vysoká. Apple má totiž jasný názor na zabezpečení svých telefonů: udělá pro něj maximum, nechce připustit žádná zadní vrátka a ochraňuje soukromí uživatelů. To ale láká řadu hackerů, kteří se snaží zabezpečení prolomit, ať už kvůli prestiži, nebo vidině výdělků v případě, že by jejich řešení využily různé vládní a bezpečnostní organizace k odemykání telefonů Apple třeba při vyšetřování zločinů.

Matthew Hickey podle svých slov nedávno na takové řešení přišel. Podařilo se mu obejít zámek telefonu v podobě PIN, a to v podstatě jednoduchou cestou. Tento zámek běžně uživateli dovolí jen omezené množství pokusů, pak se telefon uzamkne na určitou dobu a další pokusy dovolí až po jejím uplynutí. S množstvím chybně zadaných kódů pak tato doba roste, což prakticky znemožňuje jednoduché „uhodnutí“ hesla metodou pokus-omyl. Jenže Hickey zjistil, že když pokusy o odemčení odešle do telefonu přes USB místo vyťukávání na displeji, limit neplatí. Tedy alespoň se to tak zdálo.

Apple ale serveru Apple Insider prozradil, že zdárný výsledek pokusu profesionálního hackera je důsledkem nesprávného testování. Firma se nejspíš obrátila i na samotného Hickeyho, jelikož ten následně uveřejnil příspěvek, ve kterém přiznává, že i když se zdá, že telefon zkouší desítky kombinací, ve skutečnosti tomu tak není. Většinu kombinací poslaných přes USB jednoduše přístroj ignoruje a ani je nezkusí, i když to tak vypadá. Proto se pak nepočítají do celkového limitu.

V případě samozřejmě panuje několik nejasností a je možné, že tento způsob útoku by po určitém vylepšení šel použít. Jenže to se možná ani nedozvíme. Apple prý pracuje na tom, aby v iOS 12 takovýto způsob zcela eliminoval. Data už do telefonu přes USB tak jednoduše posílat nepůjde – po hodině od uzamčení přístroje se v nové verzi systému tato možnost zablokuje. Opatření není namířeno proti pokusu Hickeyho, reaguje už na dříve používané řešení GrayKey od společnosti Grayshift. To slouží právě k odemčení iPhonu a využívají ho některé vládní a policejní složky v některých zemích světa. Firma je ale údajně na tento zákrok Applu připravena a své řešení aktualizuje tak, aby nadále šlo iPhony odemykat.