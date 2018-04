Zbývá třetina baterie, přesto se iPhone vypne, stěžují si uživatelé

Celkem šestnáct stránek stížností se vyrojilo na oficiálních fóru technické podpory Applu. Někteří jeho zákazníci si stěžují, že jejich iPhony se po aktualizaci na systém iOS 10.1 (potažmo 10.1.1) při 30 % kapacity baterie vypínají, jako by byly zcela vybité.

Až když se telefon připojí do nabíječky a restartuje, opět si uvědomí, že má stále dost energie (ukazatel opět poskočí na 30 %). Bez nabíječky se však nevzpamatuje, což je problém, pokud se telefon takto vypne ve chvíli, kdy nejste poblíž zásuvky.

Problém můžeme potvrdit i u našeho redakčního iPhonu 6 Plus, který vykazuje stejnou chybu - okolo 20 % baterie se náhle vypíná a oživí ho pouze připojení k nabíječce. Je ovšem zajímavé, že se tomu tak děje převážně v době, kdy je během slabšího stavu baterie vystaven nízké teplotě.

Zajímavé je, že se to týká hlavně iPhonů 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus a 5s. Poslední řada tímto problémem netrpí. Apple se dosud k těmto stížnostem oficiálně nevyjádřil, ani nevydal žádnou opravnou systémovou aktualizaci.



Ačkoliv tento problém vypadá spíše na softwarovou chybu, Apple se už tento podzim potýkal s neočekávaným vypínáním modelů iPhone 6s. Vzorku těchto telefonů, které byly vyrobeny mezi zářím a říjnem loňského roku, zdarma měnil baterie. Údajně se chtěl vyhnout podobnému problému, jaký postihl Samsung u modelu Note 7 (více zde).