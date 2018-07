Odmítl odemknout svůj iPhone, poslali ho na půl roku za mříže

18:28 , aktualizováno 18:28

Při běžné kontrole vozu policí na Floridě se dostal řidič do sporu ohledně podezřelé zprávy zobrazené na displeji mobilu. Příslušníci policie ho požádali, ať telefon odemkne, to on odmítl. Soud ho za to poslal na 180 dní do vazby.