Natočili na iPhone celý film, režisér teď nechce používat nic jiného

Steven Soderbergh obhajuje svoji volbu ne příliš obvyklého natáčecího vybavení tím, že zatímco někdo využívá iPhony k natáčení z hlediska zvýšení publicity či kvůli snížení nákladů, jeho volba je víc pragmatická - podle něj technicky iPhone zkrátka pro účely filmu postačuje.



V rozhovoru pro server Indiewire Soderbergh dále říká: „Viděl jsem ten film ve 4K rozlišení na plátně vysokém 12 metrů. Bylo to jemné jako samet. To pro mě naprosto mění situaci.“ Režisér s iPhony experimentoval už v minulosti, ale také byl velkým zastáncem drahého profesionálního vybavení značky RED. Kvalita, s jakou jsou poslední modely iPhonů schopny pořizovat video, ho však natolik zaskočila, že chce pomocí smartphonů od Applu natáčet další filmy. Používat kapesní zařízení je pro něj naprosto osvobozujícím zážitkem.



„Každý, kdo půjde na tento film do kina a nebude vědět detailnější informace o vytváření tohoto snímku, nepozná, že jsme ho točili na mobil,“ tvrdí Soderbergh. Bohužel nespecifikoval, který model iPhonu pro natáčení použil. Musel to být ovšem model 6s (uvedený v roce 2015) nebo novější, ty totiž už umí natáčet video ve 4K rozlišení.



Není to ovšem poprvé, co filmaři použili k natáčení snímků smartphone, i když dosah filmu Unsane bude patrně ze všech těchto titulů největší. Před třemi lety například režisér Sean Baker využil k natáčení snímku Tangerine několik modelů iPhonu 5s. Ty dokonce plánují umístit do filmového muzea Academy Museum, které má být otevřeno příští rok v americkém Los Angeles.



Soderberghův hororový snímek Unsane vypráví příběh ženy, která se nemůže zbavit svého on-line stalkera. Celá situace se vyhrotí natolik, že je proti své vůli umístěna do ústavu pro duševně choré. Kina v USA film začnou promítat na konci března.