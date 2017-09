Trump má v iPhonu jedinou aplikaci. Jakou, to uhádne každý

Ještě několik týdnů po své inauguraci používal Donald Trump svůj soukromý samsung, ačkoli se mělo za to, že jej krátce po uvedení do funkce prezidenta Spojených států odevzdal (více zde). Zlom nastal poté, co se skupina senátorů obrátila na ministra obrany. Nezabezpečený model s Androidem v prezidentských rukách tak byl nahrazen iPhonem splňujícím nejpřísnější bezpečnostní zásady (více zde).

Mohlo by se zdát, že Trump tím ztratil přístup k oblíbenému komunikačnímu kanálu. Ale opak je pravdou. Přestože má prezidentský iPhone výrazně omezenou funkcionalitu, tak si do něj přesto jedna aplikace cestu našla. Telefon, který podle listu New York Times postrádá například i internetový prohlížeč či další standardně předinstalované aplikace, se od dosavadních prezidentských mobilů liší přítomností aplikace Twitter.

I po povinné výměně telefonů tak má americký muž číslo jedna celkem snadnou cestu k tomu, aby mohl komentovat aktuální dění. Zaměstnanci Bílého domu se prý svého „šéfa“ ale snaží udržet co nejdále od vysílání zpravodajských kanálů, jejichž zprávy jsou pro Trumpa častým popudem ke zveřejnění tweetu. Prezidenta prý zaměstnávají četnými schůzkami a dalšími pracovními povinnostmi, aby na zprávy a tweetování neměl čas.