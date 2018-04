iPhone dokáže skoro všechno, teď už umí léčit i akné

O "zaručené" zázračnosti a dokonalosti iPhonu už jsme slyšeli mnohé. Teď ale na uživatele zaútočila "léčivá" aplikace, kterou si nemůžeme nechat pro sebe. Údajně dokáže vyléčit akné.

Princip programu s názvem AcneApp je velmi prostý. Stačí ho zapnout, zvolit mezi červeným nebo modrým podsvícením a začít telefonovat. Barvy prý příznivě působí na pleť a dokážou redukovat akné.

"Byl jsem fascinován tím konceptem. Zajímalo mě, jestli by taková léčba fungovala," řekl Pearson listu The New York Times. Přiznal však, že účinky nejsou stoprocentní. "Aplikace AcneApp bude muset projít ještě mnoha testy, než se potvrdí její stoprocentní účinnost," dodal Pearson.

Ostatní dermatologové jsou v souvislosti s uvedením nové aplikace poměrně skeptičtí. "Z našich studií vyplývá, že modré a červené světlo mají jen nepatrný efekt na akné. A to až například po osmdesáti procedurách," sdělila The New York Times lékařka Macrene Alexiades-Armenakas. O účinnosti světla z displeje mobilního telefonu pak velmi pochybuje.

Aplikace AcneApp je k dostání v obchodě App Store za cenu 1,99 dolaru, tedy zhruba čtyřicet korun. Je tak jedním z dalších kontroverzních titulů, které zde můžeme nalézt. Ze starších aplikací jmenujme například iMussolini, která obsahuje nahrávky více než stovky projevů italského diktátora či I Am Rich, vůbec nejdražší mobilní program, který ale nic neuměl (viz nejdražší aplikace pro iPhone za 15 500 korun byla odstraněna z App Store).