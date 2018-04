Aféra Chipgate neutichá. Rozdíly ve výdrži iPhonů zajímají i vládu

Testy ukazují, že iPhony 6s s vnitřnostmi z produkce TSMC vykazují vyšší výdrž než kusy vybavené čipem od Samsungu. A to navzdory použití méně pokročilého 16nm výrobního procesu. Apple sice takové testy označil za vzdálené běžnému používání a uvedl, že podle jejich metodiky jsou rozdíly jen dvě až tři procenta (více zde).

Tchajwanská vláda přes ono oficiální vyjádření kalifornského výrobce požádala odbor ochrany spotřebitelů, aby tamní telekomunikační regulátor prověřil, zda jsou rozdíly ve výdrži baterie dané použitým typem čipsetu skutečně výrazně větší, než uvádí Apple.

Pokud by šetření úřadu prokázalo, že jsou rozdíly velké a při běžném používání snadno rozpoznatelné, pak by podle náměstka odboru Wu Cheng-Hsueha byl telekomunikační regulátor povinen v zájmu ochrany spotřebitelů od výrobce požadovat slevu na dotčené modely iPhonů, případně by je mohl stáhnout z trhu.

Tchajwanská legislativa podobně jako česká umožňuje zákazníkům při nákupu zboží přes internet jeho vrácení bez udání důvodu ve 14denní lhůtě. Tento zákon lze tedy aplikovat v případě, že klienti k nákupu využijí tchajwanský e-shop Applu.

Ale pokud telefon zakoupí v kamenné prodejně, vrátit jej lze pouze z důvodu nefunkčnosti nebo prokazatelných vad. Použití bezpochyby kvalitní čipové sady z produkce Samsungu však rozhodně vadou není. Vyčkejme tedy, s jakými závěry tchajwanský telekomunikační regulátor přijde.