iPhone chce rozdrtit konkurenci získáním patentů na multidotykové ovládání

Krátce po uvedení iPhonu se společnosti působící v segmentu mobilních telefonů začaly předhánět v představování telefonů, které měly být tomuto přístroji důstojným soupeřem. Zatím se však žádný konkurent neblýskl multidotykovým displejem.

Společnost prozatím patent na tuto technologii nezískala, ale to se může každým dnem změnit. “Pokud by si Apple technologii multidotykového ovládání patentoval, byla by společnost ve velmi dobré pozici. V takovém případě by totiž mohla kdykoli stopnout veškeré aktivity konkurence, které by počítaly s použitím obdobné technologie ovládání. Přitom by nemuselo jít jen o mobilní telefony, ale i o jiná zařízení využívající takových displejů“, říká Raj Abhyanker, specialista na udělování patentů.

Prezentace dotykových gest u Apple iPhone:

Patentoví experti, které kontaktoval server Wired.com zdůraznili, že udělení patentu se může vléct i více než čtyři roky. Navíc Apple není jediná společnost, která podala na daný úřad žádost o patentování dotykových gest a multidotykového ovládání, stejný zájem má i BenQ-Siemens a Nokia. Přesto je Apple se svými dvěma stovkami patentových žádostí týkající se iPhonu nejblíže k jeho získání. Odborníci ale jedním dechem dodávají, že se celá záležitost může opravdu velmi protáhnout.

Vynálezcem multidotykového ovládání přitom evidentně není Apple. Již v únoru 2006 prezentoval Jeff Han výsledky svého snažení, kterým byla multidotyková tabule. Bill Gates na výstavě Microsoftu zase předvedl Surface Table a to počátkem loňského roku (měsíc před oficiálním představením Apple iPhonu). Šéf společnosti Apple Steve Jobs údajně výzkum Microsoftu použil jako odrazový můstek při vývoji ovládání iPhonu.

Multidotykový displej Jeffa Hana:

Přesto všechno je to právě Apple iPhone (a iPod Touch), který se stal prvním produktem, na kterém výrobce s úspěchem používá pohybových gest a multidotykového displeje. Předprogramovaná gesta jako třeba zoom v internetovém browseru nebo při prohlížení fotek si každý uživatel po chvilce velmi oblíbil.

„Předpokládáme, že Apple zřejmě v boji o patentování uvedených technologií nakonec zvítězí, “ říká Chad Peterman, další expert na patentovou problematiku. „Zatímco pohybové gesto jako takové patentovat nelze, gesto vztažené na specifickou funkci ano,“ pokračuje Peterman.

Pokud Apple tento spor skutečně vyhraje, nezbude konkurenci nic jiného, než zavést svá gesta. To by například znamenalo, že zoomování při prohlížení obrázků by se řešilo kruhovými tahy po displeji (takové řešení nabízí pokročilejší TouchFLO), přibližování textu v internetovém prohlížeči by zas bylo možno realizovat ne dvojitým, ale trojitým klepnutím na displej.

Mark Vena, vice prezident společnosti Synaptics odhaduje, že do konce roku bude mít 80 – 90% nově představených notebooků založeno ovládání na multidotykových displejích. Takový odhad je podle nás docela přehnaný, vždyť notebooky s dotykovými displeji (Tablet PC) jsou dnes jasně minoritní a tak veliký nárůst během tak krátké doby je spíše nereálný.

Apple šel na věc chytře a nejméně rok před představením iPhonu a iPod Touch začal pomalu s evidencí patentů, vztahujících se k použitým technologiím a uživatelskému rozhraní, které využívá výhod multidotykového ovládání. Pro Apple na vývoji dotykových gest pracuje společnost FingerWorks, jejíž zakladateli jsou Wayne Westerman a John Elias. První patenty související s dotykovými gesty Apple začal evidovat již v roce 2004 a do dneška se jejich počet vyšplhal ke dvěma stovkám.

K této hromadě patentů Apple tento týden přidal další, tentokráte pro pokročilé multidotykové ovládání, které najde uplatnění ve stolní verzi OS X. Tento stav, kdy má Apple podané patenty na snad veškeré aplikace využívající pohybových gest spolu s multidotykovým ovládáním, je však mnoha společnostem proti srsti. Ukázkovým příkladem je Synaptics, která sama pracuje na vlastní technologii.

Zatímco patentování gesta, při kterém displej spolu s operačním systémem reaguje na tahy prstů, je velmi obtížné, s typickým zmáčknutím displeje (zoom v Safari) to tak složité nebude, neboť jde o velmi specifické gesto.

V každém případě má Apple veliký zájem vlastnit patent na vše, co nějak souvisí s použitými technologiemi u iPhonu. V den oficiálního uvedení svého prvního mobilního telefonu se navíc sousloví “multi-touch“ stalo registrovanou obchodní známkou společnosti. Tento patentový souboj ale zatím nemá jistého vítěze, i když největší předpoklady má samozřejmě Apple. I ten ale může na schválení všech podaných žádosti čekal velmi, velmi dlouho.