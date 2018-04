iPhone čeká miliardu stažených aplikací. Nejpopulárnější je virtuální pivo

Bylo dopoledne a my seděli v kavárně plné lidí. "Nejdřív musíte honit," řekl muž, s kterým jsem seděl u stolu. "Honit...

Apple zakázal aplikaci s Ježíšem, je prý závadná

Uživatelé mobilního telefonu iPhone si s aplikací Me So Holy mohli vložit fotografii svého obličeje do portrétu...