iPhone by se měl dočkat povolení běhu více aplikací najednou

Multitasking je zatím oficiálně povolen jen pro vestavěné aplikace v telefonu, kdy si lze třeba surfování po webu zpříjemnit poslechem muziky z iPodu. Někteří klienti pro instant messaging (Fring, Beejive) využívají tzv. push notifikací, kdy uživatel obdrží příchozí zprávu i v případě, že aplikace právě nevyužívá.

Apple blokování multitaskingu u prvních dvou generací svého telefonu vysvětloval především možným zpomalením, případně zatuhnutím systému při větším množství současně spuštěných aplikací. Současná a koneckonců i první generace iPhone je však hardwarově vybavena velmi dobře a osazených 128 MB operační paměti by jistě čtyři pět aplikací na pozadí s přehledem zvládlo.

Výbava třetí generace iPhone, jež by se měla objevit v létě tohoto roku, by však měla být ještě o mnoho lepší. Mluví se dokonce o osazení čtyřjádrovým procesorem. Významně navýšena bude jistě i operační paměť telefonu, a tak by již zpomalení systému při multitaskingu zaručeně nehrozilo. Příští generace by tak měla mít tuto funkci zcela neomezenou.

V každém případě se tento záměr jeví jako rozumný krok, který by funkcionalitu telefonu povýšil o řád výše. Smutné je, že chybějící funkce prozatím přístroji dodávají jen utility z úložišť na Cydii, jež je neoficiální alternativou AppStore.

Apple iPhone je jedním z nejúspěšnějších mobilních telefonů vůbec. Prostředí systému OS X v létě 2007 umožnilo skutečně pohodlné ovládání telefonu jednou rukou bez sebemenších kompromisů. Do dneška jde také o zatím jediný telefon s multidotykovým displejem. Vše má však svůj rub a líc, a tak samozřejmě ani iPhone není dokonalý a do dneška jsou v systému z prapodivných důvodů zakázány některé funkce.

Co je však pro jednu skupinu zbytečné, to se druhým zdá být vcelku užitečné. A tak již brzy bude možno vestavěný Bluetooth modul využít i k přenosu souborů mezi telefony (případně mezi telefonem a PC), vyřešena je i podpora textové schránky, která může v mnoha případech významně usnadnit práci.

V minulých dnech se navíc objevila nepotvrzená zpráva, že výrobce hodlá v příští verzi FW tak říkajíc povolit opratě multitaskingu. A to by mohlo potěšit i ty, kteří u telefonu žádné nedostatky nepřipouštějí.



