iPhone bude předskokanem Take That na koncertu ve Wembley

Britský zpěvák Gary Go bude 5. července slavné hudební skupině Take That předskakovat poměrně netradičním způsobem. Nechystá se hrát na klasické hudební nástroje a namísto elektrické kytary i bicích použije speciální aplikace na mobilním telefonu Apple iPhone.

"Myslím, že je naprosto úžasné, když se napříč stadionem Wembley před tolika lidmi ozve zvuk z jediného mobilního telefonu," řekl Gary Go londýnským novinám Evening Standard. "Doufám, že mi uprostřed koncertu telefon nezazvoní," zažertoval.

Zpěvák Gary Go, vlastním jménem Gary Barker, nahrál drtivou většinu písní ze své LP desky právě na mobilní telefon. Přímo na iPhonu některá dema pomocí nejrůznějších hudebních aplikací i mixoval. "Pro hudebního skladatele je dobré, když může své nápady zaznamenat kdekoliv a kdykoliv. K tomu mi mobil posloužil skvěle," dodal Barker.

Londýnský hudebník není prvním nadšencem, který klasické hudební nástroje vyměnil za iPhone. Nedávno jsme vás informovali o dívčí kapele The Mentalists, která pro potěšení fanoušků zahrála pouze na mobilní telefony. Mezi příznivci produktů firmy Apple se video z "iphonovského" koncertu stalo absolutním hitem. - čtěte The Mentalists: dívčí kapela, která hraje na iPhony