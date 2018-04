iPhone boří mýty, konečně umí multitasking. Neoficiálně

K multitaskingu se Apple stavěl již od počátku nesmlouvavě a jeho absenci u iPhonů první generace vysvětloval možným rychlým zaplněním operační paměti a tím zatuhnutím celého zařízení. Hardwarová výbava telefonu přitom byla velmi slušná a vedle 400 MHz procesoru zahrnovala 128 MB operační paměti.

Právě paměť RAM hraje v otázce multitaskingu důležitou roli, neboť spuštěné aplikace ukusují z ní. Papírových 128 MB u prvních dvou generací přístroje je ale poměrně slušná porce, která by několik aplikací zároveň hravě obsáhla. Vždyť Windows Mobile zařízení ještě před dvěma lety běžně nabízely polovinu, a přesto několik aplikací na pozadí dokázaly hravě zpracovat (pravdou ale je, že pokud bylo po startu volných méně jak 20 MB RAM, hláška o jejím kritickém nedostatku se mohla objevit poměrně rychle).

S příchodem FW 3.0 Apple do systému zapracoval tzv. push notifikace. Funkci, která spolupracuje se vzdálenými servery Apple. Princip je takový, že máte-li například spuštěný instant messenger a tlačítkem home se vrátíte na springboard a aplikace jako taková tedy neběží, přesto jste na příchozí relace od svých přátel upozorněni push okénkem. Notifikací stejně využívají i další aplikace, z nedávného přehledu českých programů například iSvátek nebo NotifyMe.

Multitasking ano, byť neoficiálně

Aplikace, hry a utility na iPhone, to není jen App Store coby oficiální aplikační portál. Ty nejužitečnější aplikace totiž nabízejí portály, jež jsou dílem nadšenců jablečného telefonu, ale zároveň jsou jim proti srsti nesmyslné zákazy, kterými Apple funkčnost telefonu zbytečně degraduje.

Podíváme-li se do minulosti, byla to právě Cydia, kde se objevil Clippy – nástroj na práci s textovou schránkou, iBluetooth zase umožnil posílání souborů přes takřka stejnojmenné rozhraní. Běh programů na pozadí umožnila utilita Backgrounder. Ovšem do snadného přepínání mezi běžícími aplikacemi to stále mělo daleko. To umožnila až nadstavba Kirikae. Nový Multifl0w, který se začátkem týdne objevil na RockApp a Cydii, dovádí multitasking na iPhonu k prahu dokonalosti.

Instalace a provoz aplikace

Aplikace se nejprve objevila na prvně jmenovaném neoficiálním portálu, zanedlouho poté dorazila i na Cydii. Instalátor RockApp můžete na svůj telefon doinstalovat právě z Cydie, případně pokud jste jailbreak provedli pomocí utility Blackra1n, pak přímo z ní.

Po startu RockApp se na vás Multifl0w usměje hned ze základní obrazovky, na které je upoutávka. Multifl0w se neobejde bez dalších dvou utilit, kterými jsou Backgrounder a Mobile substrate.







Výhodou ale je, že je nemusíte shánět jinde, obě se totiž nainstalují spolu s Multifl0w. Po instalaci je nutný restart.

Po startu již můžete spustit Backgrounder a zde nastavit, které aplikace mají zůstávat na pozadí, a které se mají naopak po stisku home tlačítka vypínat. Ve složce blacklisted je zaškrtnuto kvarteto vestavěných aplikací, které běží na pozadí standardně (telefon, mail, iPod, Safari). V nabídce global je možné aktivací funkce "Badge" každou běžící aplikaci opatřit symbolem.



Nově se tedy vybrané aplikace budou "štosovat" na pozadí a k jejich pohodlnému přepínání slouží právě Multifl0w, který aktivujete dvojitým stiskem tlačítka home. To je také důvod, proč nemůže být na iPhonu najednou nainstalován Multifl0w i Kirikae najednou.

Multifl0w zobrazuje jednotlivé aplikace obrazovkami, které přesně zachycují moment, kdy jste ten který program opustili. Programy se řadí za sebe a v seznamu se pohodlně posouváte do stran tahy prstu. Přepnutí na vybranou aplikaci pak zajistí jeden jediný dotyk.

Dlužno podotknout, že start tohoto přepínače úloh i přepínání samotné je i na přístroji první generace velice svižné a rychlost nedegraduje ani větší množství spuštěných programů. Běžně iPhone obhospodařoval IM+, poznámky, kontakty, YouTube, fotoaparát, slovník a webový prohlížeč. Pokud ale došlo ke spuštění náročnějších her (Blimp, Asphalt 4), ostatní aplikace se samovolně ukončily.

Důvodem byl jistě nedostatek volné RAM, jelikož zkušenosti majitelů verze 3GS hovoří o mnoha spuštěných aplikacích i náročných her najednou. Třetí generace telefonu totiž disponuje dvojnásobnou operační pamětí.

Samotný Multifl0w svou stavbou připomíná multitasking webOs na Palmu Pre, graficky ještě vyšperkovanější správce úloh nabízejí nové Omnie (B7610, I 8000). Výtku Multifl0w spatřujeme v absenci křížků v náhledu aplikací pro jejich snadné ukončení. Třeba ale na to budou autoři myslet u příští verze. Častokrát se ale stalo, že hudba ze hry zůstala viset a hrála i po přepnutí na jinou aplikaci. Totéž na iPhonu 2G dělá i podobný Kirikae.

Závěr

Multifl0w je v obou neoficiálních portálech k dispozici za 4,99 USD, každý ale má možnost jej po celých 10 dnů bezplatně zkoušet. Aplikace je dalším důkazem toho, že zbytečně omezené nebo neintegrované funkce, které použitý operační systém umožňuje, lze telefonu vdechnout právě instalací šikovných utilit. Odemčený iPhone tak můžete naučit nejen naplno využívat Bluetooth modul, ale i multitasking. A je celkem jedno, zda zvolíte Kirikae nebo dnes recenzovaný Multifl0w. Ve prospěch prvně jmenovaného hraje bezplatná distribuce, Multifl0w je zase graficky propracovanější; možnosti obou utilit jsou ale prakticky shodné.