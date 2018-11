Apple rozjel nákupní akci. iPhone SE seženete už za 5 990 Kč

Apple drží ceny iPhonů po celý rok na stejné úrovni. Slevy vždy přijdou až s nástupem nových generací přístrojů, kdy ty starší zlevní. V rámce tradičního černého pátku i Apple nabízí určité výhody při nákupu iPhonů.

Ovšem nejsou to přímo slevy na produkty. Apple to inzeruje jako „nákupní akci“. To znamená, že k vybraným iPhonům zakoupeným z oficiálního českého obchodu Applu lze získat dárkovou kartu. A to v ceně 1 200 korun.

iPhony samotné tedy nezlevnily, ale díky dárkové kartě si k nim v uvedené ceně dárkové karty můžete pořídit třeba různé příslušenství nebo si koupit další iPhone či jiný produkt od Applu s uvedenou slevou.

Nákup pomocí dárkové karty je možný jen přímo v oficiálním obchodě Applu. Nelze ji tak uplatnit u jiných prodejců. Dárkovou kartou nelze platit za hudbu, aplikace či knihy nebo filmy, pouze za hardware.

Apple dárkovou kartu přidává ode dneška do pondělí (nebo do vyprodání zásob) pouze ke starším iPhonům. V akci jsou tak starší iPhony 8 a 7, a to v obou případech i ve verzích Plus. K novým iPhonům dárkovou kartu nedostanete.

Pokud bychom tedy dárkovou kartu odečetli z ceny nejlevnějšího nyní nabízeného iPhonu 7 s pamětí 32 GB, tak vyjde na 12 290 korun. Běžně stojí 13 490 korun. Výhodou nákupu v oficiálním obchodu Applu je doprava zdarma.

Nutno připomenut, že někteří oficiální čeští distributoři na vybrané starší iPhony nabízejí slevu 1 000 korun rovnou. Jiní zase prodávají již oficiálně ukončené modely za výhodné ceny.

Loňský iPhone X, který se příliš neliší od letošního top modelu XS, tak lze zakoupit u Alzy nebo iWantu už za 22 990 korun ve verzi s pamětí 64 GB, iStores má aktuálně vůbec nejvýhodnější cenu 22 490 korun . Jako nový se tento model prodával za 29 990 korun. Verze s pamětí 256 GB potom vyjde na 27 990 korun.

Dodejme, že iPhone X Apple z vlastního obchodu po zářijovém nástupu modelů XS vyřadil. Ovšem podle některých informací by se tento loňský telefon měl vrátit do oficiální nabídky Applu. Otázkou je, na kolik si ho bude výrobce cenit.

Stejně tak lze zakoupit v Mallu, CZC, iWantu nebo iStores již oficiálně ukončený model iPhone 6s v „obnovené verzi“ s pamětí 32 GB za 7 990 korun. Zvětšený model iPhone 6s Plus potom ve variantě s pamětí 32 GB vyjde na 9 990 korun. V akci jsou i verze s pamětí 128 GB.

Okay prodává pouze v kamenných prodejnách iPhone SE ve 32GB variantě za 5 990 korun. Informace o slevě jsme našli pouze v akčním letáku, na e-shopu nemá prodejce tento model vůbec zařazený. Je třeba tak zapátrat přímo na prodejnách.