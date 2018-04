iPhone vás může špehovat, varuje inženýr Googlu

Rakouský programátor Googlu Felix Krause demonstroval zranitelnost systému vlastní aplikací watch.user, která při instalaci, jako mnohé jiné tituly, požaduje přístup k aplikaci fotoaparátu. Udělením příslušných oprávnění pak aplikace získává možnost zcela libovolně používat oba fotomoduly, tedy pořizovat fotografie nebo videa, kdykoli je aplikace aktivní a neběží v pozadí.

Pořízené materiály pak mohou putovat na servery tvůrců škodlivého titulu, kteří by této bezpečnostní mezery iOS využili. Krause zmiňuje i kontinuální možnost streamování fotoaparátem právě pořizovaného záznamu.

Velkým problémem je, že vše výše uvedené se může dít zcela bez vědomí majitele iPhonu. O činnosti fotoaparátu totiž aplikace nedá nijak vědět, neozve se žádný zvuk závěrky, neobjeví se dioda signalizující aktivní nahrávání videa. Vývojář umístil krátkou demonstraci bezpečnostní mezery systému na YouTube.

Díky v iOS 11 implementované knihovně Vision umí fotoaparáty nově sledovat grimasy obličeje, tedy pohyby jednotlivých svalů i očí. Systém tak podle těchto nasbíraných dat dokáže rozpoznat i aktuální náladu uživatele. Model X, který jako první iPhone používá k odemčení telefonu skenování podrobné 3D mapy obličeje, by pak mohl díky pokročilé čelní kamerce sesbírat ještě podrobnější data.

Podívejte se nový iPhone X:

Krause doplňuje, že by potenciální útočníci mohli získat kompromitující materiály například v případě, že by uživatel v koupelně komunikoval skrze sociální sítě. Daná aplikace by samozřejmě musela obsahovat škodlivý kód a uživatel by předtím musel udělit povolení k přístupu k fotoalbu i samotnému fotoaparátu, což ale podle něj není nic ojedinělého.



Používat krytky nebo alespoň omezit aplikace

Pikantní je, že jedinou spolehlivou ochranu Krause vidí v používání krytek optiky foťáků, což je poměrně humorná představa, byť je takové příslušenství běžně k dostání. Uživatelům proto doporučuje, aby u všech aplikací zrušili přístup k fotoaparátům a pro focení používali vždy jen vestavěnou aplikaci. Tím pádem by ale nebylo možné obrázky a videa přijímat a sdílet přímo.

Krause problém detailně popsal na svém blogu, svou aplikaci sice neumístil na App store, ale Applu zranitelnost systému sdělil. Navrhuje také, jak problém alespoň částečně eliminovat. Zmiňuje integraci dočasného povolení přístupu aplikací k fotoaparátům nebo přidání indikace do stavového řádku, že je fotoaparát v dané chvíli aktivní a zaznamenává. Aktivita fotoaparátu by pak mohla být signalizována také hardwarově, a to integrací diody do každého fotomodulu.

Ačkoli Felix Krause serveru The Next Web sdělil, že jeho objev bezpečnostní díry v iOS nesouvisí s jeho prací pro Google, není to poprvé, kdy lidé z internetového gigantu upozornili na kritické chyby v konkurenčních produktech. Jen v uplynulých dvanácti měsících Googlu objevil Krause slabá místa v antivirovém softwaru u počítačů Mac nebo nebezpečné chyby v prohlížečích Edge a Internet Exploreru od Microsoftu.