Budou mít nové iPhony rychlejší bezdrátové nabíjení? Vypadá to nadějně

Server The China Times, který s takovou informací přišel, čerpá z nejmenovaných zdrojů z prostředí spotřebitelského řetězce Applu. Nejméně jeden z nových iPhonů má namísto dosavadního tištěného flexibilního obvodu k bezdrátovému dobíjení využívat měděné cívky.

Nevýhodou takového řešení jsou větší nároky na prostor. Cívka totiž na rozdíl od tištěného spoje skutečně nějaký potřebuje, což je v době snahy o minimalizaci tloušťky telefonů problém. Pozitivem je naopak menší produkce tepla, což samo o sobě zvyšuje účinnost tohoto typu dobíjení.

Smartphony a bezdrátové nabíjení Apple s integrací tohoto typu dobíjení dlouho otálel, přišly s ním totiž teprve loňské modely, kdy v září uvedenou dvojici 8/8 Plus v listopadu doplnil iPhone X. K prvním smartphonům s podporou indukčního nabíjení řadíme Palm Pre z roku 2009, který se dodával s dobíjecím oblázkem jménem Touchstone. Stejně na tom byly i nástupci Pixi, Pixi Plus a Veer. Hodně jej proslavila také Nokia u vrcholných lumií 920 a 820. Google spolu s LG pak v říjnu 2012 představil Nexus 4 se skleněnými zády. První samsung s tímto typem dobíjení byl Galaxy S5 z roku 2014. Dnes je indukční nabíjení běžnou funkcí většiny vrcholových smartphonů od LG, Samsungu nebo Sony. A nabídnou jej i chystané novinky typu Mate 20 od Huaweie.

Bezdrátové dobíjení existuje u smartphonů už několik let, přesto jeho obliba nestoupá nijak výrazně. Nevýhodou jsou totiž dlouhé časy dobíjení, což o starém dobrém nabíjení pomocí USB kabelu díky technologiím typu Quick Charge od Qualcommu neplatí. Díky nim a rychlonabíječkám totiž může být smartphone s téměř vybitým článkem opět zcela nabitý za méně než dvě hodiny. Takovým výsledkům se dosud bezdrátovým dobíjením nelze ani přiblížit.

Nespornou výhodou je naopak pohodlí takového dobíjení, do styku s kabely totiž vůbec nepřicházíte a smartphone jednoduše umístíte na dobíjecí podložku. Až ta je totiž připojena ke zdroji napájení.

Je možné, že Apple spolu s novými iPhony představí i očekávanou dobíjecí podložku AirPower, jež by spolu s jinou elektronikou v samotném telefonu mohla dobíjecí časy výrazně zkrátit. Apple je totiž znám tím, že do prodeje nepustí nic, co není předtím dlouho a pečlivě otestováno a zaručuje bezproblémový provoz. A právě AirPower podle všeho testuje déle, než se předpokládalo.