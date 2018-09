iPhonisté chtějí novou generaci s univerzálním konektorem a lepší baterií

Loňský iPhone X vnesl do portfolia Applu revoluční prvek v podobě displeje přes celou čelní plochu. Neobešlo se to ovšem bez několika ústupků. Jedním je absence pro iPhony tradičního home tlačítka, druhým pak nutný výřez v horní části displeje. Tedy prvek, který krátce po představení modelu X iPhonistům značně vadil. Ovšem nyní by si jeho odstranění přálo jen pouhých 10 procent z nich. Vyplývá to ze srpnového průzkumu amerického deníku USA Today, kterého se zúčastnilo 1 665 Američanů starších 18 let.

Mnohem palčivějšími tématy pro uživatele iPhonů jsou totiž dlouhodobě baterie a displej. Dvě třetiny respondentů by si totiž přály delší životnost baterie, displej odolný proti rozbití by pak uvítalo 66 % účastníků průzkumu. V pořadí třetím největším přáním příznivců „jablečných“ smartphonů je možnost rozšířit uživatelskou paměť. Slot pro paměťovou kartu, kterou u svých top modelů nabízí i největší rival v podobě jihokorejského Samsungu, by u budoucích iPhonů uvítalo 44 % respondentů.

Zdaleka to není přitom vše, co by podle nich měl Apple vylepšit. Trápí je například i absence sluchátkového jacku, který z iPhonů zmizel před dvěma roky s příchodem desáté generace (iPhone 7). Drátová sluchátka se od té doby připojují k telefonu prostřednictvím redukce přes Lightning konektor. Při nabíjení telefonu tak nastává problém. Není divu, že by 39 % respondentů uvítalo možnost nabíjet iPhone tak, aby bylo možné současně poslouchat i hudbu. Avšak více než třetina (37 %) účastníků průzkumu by uvítala raději návrat standardního 3,5mm audiokonektoru.

Nutno zmínit, že Apple je doposud jediným mobilním výrobcem, který své produkty osazuje vlastním dobíjecím konektorem. A tak je nutností mít vždy po ruce příslušný kabel, nebo alespoň redukci. Více než čtvrtina respondentů (29 %) by nicméně uvítala, kdyby Apple na vlastní Lightning zanevřel a přijal za vlastní univerzálnější a stále rozšířenější USB-C konektor.

Toto jejich přání by přitom mohlo být vyslyšeno již brzy. Podle některých spekulací by totiž již příští týden očekávané novinky měly být osazené právě USB-C konektorem (více viz Revoluce u Applu? iPhony přijdou o své konektory a přejdou na USB-C).

Přání, co na budoucích iPhonech vylepšit, je tedy spousta. Jednomu uživateli vadí to, druhému naopak něco jiného. Co by ovšem uživatelé kladli nad vše ostatní, pokud by měli vybrat jediné vylepšení, které by Apple měl provést? Účastníci průzkumu v tomto případě dali důraz na baterii. Kvalitnějšímu zdroji energie by dalo přednost 38 % z nich, displej odolný proti rozbití by upřednostnilo „jen“ 24 %.

Zda Apple na něčem z výše uvedeného zapracuje, to se dozvíme již ve středu 12. září od 19. hodiny středoevropského času.