Jak dlouho budeme čekat na iPhone 8? Možná letos nebude

Snímač otisků prstů je jedním z nejužitečnějších prvků, které se u smartphonů zabydlely teprve před několika lety. Nejdříve byl výsadou jen vrcholných modelů, ale postupně si našel cestu i do nižších cenových kategorií a dnes je běžnou výbavou přístrojů i v ceně okolo 5 tisíc korun.

Byl to právě Apple, který v roce 2013 iPhonu 5s snímač otisků prstů integroval do nezbytného domácího tlačítka a nutno říci, že oproti prvním pokusům konkurence Touch ID vynikal téměř 100procentní spolehlivostí. Od té doby je neodmyslitelnou součástí každé další generace iPhonu a chybět samozřejmě nebude ani iPhonu 8, X nebo Anniversary Edition. Možná takto se bude letošní nejlepší iPhone nakonec jmenovat.

Nabere osmička několikaměsíční zpoždění?

Otázkou zůstává, v jaké podobě snímač u tohoto modelu nakonec bude. Analytik společnosti Cowen and Company Timothy Arcuri totiž uvádí, že to zatím prý jednoznačně nevědí ani v Applu. To je vzhledem k datu předpokládaného představení poměrně znepokojivá zpráva. Pokud to tak je a výrobce dosud analyzuje výhody a nevýhody různých konstrukčních řešení, pak je zřejmé, že by iPhone 8 nabral větší zpoždění, než se dosud předpokládalo.

Věhlasný analytik Ming-Chi Kuo ve svých předpovědích už dříve uvedl, že očekává společné představení všech tří iPhonů s tím, že nejvyšší model bude zpočátku dostupný jen v omezeném množství.

Většímu zpoždění uvedení iPhonu 8 odpovídá i aktuální Arcuriho odhad odbytu iPhonů, který podle něj ve třetím čtvrtletí dosáhne 46 milionů kusů. Naproti tomu pro závěr roku mluví až o 90 milionech. To by znamenalo výrazné pokoření dosavadního rekordu (asi 76 mil. kusů). Na takto obřím odbytu by se samozřejmě měl významně podílet právě nejvyšší model iPhonu.

Touch ID bude pod displejem. I tak je více možností

Dosud Apple snímač integroval do tlačítka přímo pod displejem, které je u aktuální verze už jen senzorové (nemá mechanický stisk). V případě iPhonu 8 by však měl být snímač přímo součástí 5,8palcového OLED displeje, rozprostřeného po téměř celém čele. Tomu odpovídají i poslední obrazové úniky, ať už jde o rendery z CADu nebo snímky údajných částí skleněného krytu.

Aktuálně prý Apple testuje tři různá konstrukční řešení umístění senzoru pod krycí sklo displeje. Kromě výrazného ztenčení v místě snímače je to vyhotovení otvoru ve skle pro prostup optického nebo infračerveného senzoru. Posledním testovaným přístupem je aplikace senzoru s kapacitní nebo infračervenou technologií přímo do zobrazovače.

Některé dřívější spekulace uváděly, že by Apple mohl snímač umístit na záda telefonu, někam pod své logo, Arcuri si však je jistý, že k tomu nedojde. Takové umístění u svých smartphonů používá řada výrobců. Nepříliš šťastně snímač usadil Samsung u své řady Galaxy S8, který se nachází vedle objektivu fotoaparátu.