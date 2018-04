Displeje iPhonů příští rok opět povyrostou, Apple ztenčí rámečky

Trend zeštíhlování rámečků okolo displeje tak, aby panel zaujímal maximální procento čelní plochy, v poslední době sílí. Nejdále to v tomto ohledu dotáhlo Xiaomi se svým Mi Mix, u kterého obrazovka ukrajuje přes 91 procent plochy (přečtěte si naše první dojmy).

Apple to s iPhony v tomto směru příliš neumí, a okraje displeje jsou tak výraznější než u konkurence. Například iPhone 7 se 4,7palcovým displejem je široký stejně jako některé pětipalcové smartphony. To se má ovšem s příchodem iPhonu 8 změnit. Podle analytiků totiž bude design téměř bez okrajů a ušetřené milimetry má výrobce použít ve prospěch displeje.

Příští iPhony tak mají být velikostně velmi podobné, jako jsou řady 6/6s a 7, ovšem displeje místo dosavadních velikostí 4,7 a 5,5 palce o něco větší. Hovoří se o velikostech 5 a 5,8 palce, takže by displeje v úhlopříčce narostly přibližně o necelých 8 milimetrů.

Apple dosud u iPhonů používal výhradně LCD technologii, ale už dlouho se v souvislosti s příští generací skloňuje nástup panelů typu OLED. Podle oslovených analytiků z Barclays Research, kteří mají informace přímo od firem z dodavatelského řetězce Applu, se však OLED displeje dočká pouze větší varianta s dovětkem Plus.

Hlavními dodavateli takových displejů mají být Samsung a LG a doplnit by je mohl Sharp, který již patří společnosti Foxconn.

Uvedené předpovědi jsou ve shodě s dřívější predikcí uznávaného analytika Ming-Chi Kua ze společnosti KGI Securities. Ten již v březnu příštímu většímu iPhonu předpovídal zahnutý OLED displej úhlopříčky 5,8 palce.

Naproti tomu japonský server Nikkei před několika dny publikoval informace, že iPhone 8, který přijde deset let od uvedení prvního iPhonu, bude k dispozici ve třech velikostech. Známé velikosti 4,7 a 5,5 palce by podle těchto informací měla doplnil pětipalcová varianta. Největší model by přitom měl být bezrámečkový a právě s OLED panelem. V tomto se předpovědi shodují.