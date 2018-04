Toto bude držák. iPhone 8 dostane velkou baterii a úsporný displej

Kapacita akumulátorů menšího iPhonu posledních tří generací je oproti konkurentům s Androidem zřetelně nižší a ani u sedmičkové řady nepřekročila hranici 2 000 mAh. Naproti tomu Samsung Galaxy S7 nebo HTC 10 mají při podobných fyzických proporcích 3 000mAh články.

Výdrž na jedno nabití však není oproti iPhonu rozhodně o polovinu vyšší, byť je nutno připustit, že úhlopříčka displejů coby největšího konzumenta energie je u obou zmíněných androidích modelů asi o centimetr větší. iPhony tak navzdory menší baterii nijak slabou výdrží netrpí a to především díky úspornému, ale přesto velice výkonnému čipsetu. A patrně i díky celkově dobré optimalizaci.

iPhone 8 může být držák

Chystaná letošní specialita z dílen Applu s označením iPhone 8 (nebo iPhone X) by na tom, co se výdrže baterie týče, měla být oproti současné generaci ještě mnohem lépe. Díky miniaturizaci některých komponent se totiž uvolní prostor pro větší akumulátor, který by podle informací analytika Ming-Chi Kuoa ze společnosti KGI Securities mohl mít kapacitu 2 700 mAh.

Tím by se tento „malý“ iPhone s displejem o úhlopříčce 5,1 až 5,2 palce velikostí baterie téměř vyrovnal velkému 6s Plus s 2 750mAh článkem (aktuální 7 Plus má 2 900mAh baterii).

Díky úspornému OLED displeji by však jeho reálná výdrž mohla být v porovnání s dnešními „pluskovými“ modely i lepší. Tyto displeje totiž výrazně šetří energii při zobrazování černé barvy, jelikož černý pixel rovná se vypnutý pixel, a má tedy nulovou spotřebu.

Skutečnost, že Apple letos rozšířil otevřené sdružení společností Wireless Power Consorcium, které má za cíl vytvořit standard pro indukční nabíjení, jen potvrzuje dřívější spekulace, že příští iPhony bude možno dobíjet i bezdrátově (více se dočtete zde). Velká baterie spolu s rychlým bezdrátovým nabíjením by z iPhonu 8 mohla udělat velice zajímavý smartphone i z pohledu výdrže na jedno nabití.

Nový typ napájení do pěti let nebude, tvrdí Kuo

Při závazku nijak výrazně nezvyšovat fyzické proporce smartphonů je podle Kuoa redukce rozměrů použitých komponent jedinou cestou, jak uvolnit místo pro větší baterii a zajistit tak lepší výdrž. Samotná technologie napájení se totiž podle jeho odhadů během příštích tří až pěti let nijak významně nezlepší.

Analytik dodává, že iPhone 8 by navzdory menšímu displeji mohl mít prakticky stejné rozměry jako verze 6/6s/7, které se liší jen kosmeticky. Apple totiž u posledních tří generací svého telefonu rozhodně není přeborníkem v minimalizaci okrajů. V případě speciálního modelu, který má mít displej až k okrajům, tedy bude čelní plocha využita ve prospěch zobrazovací jednotky v maximální možné míře.

Jen těžko však dnes můžeme odhadovat, zda Apple v tomto ohledu trumfne dosavadní rekord stanovený futuristickým Xiaomi Mi Mix (více zde), u něhož tvoří displej 91,3 procenta plochy.

OLED jednotky dodá Samsung

Není to překvapivá informace, jelikož Samsung je dosud jasně největším výrobcem takových panelů a jeho pozice je v tomto segmentu mnohem pevnější než v oblasti prodeje smartphonů.

Server PulseNews s odkazem na několik průmyslových zdrojů uvádí, že se Apple se Samsungem v minulých dnech dohodl na dodávce 60 milionů OLED jednotek o úhlopříčce pět palců. Za tento objem displejů Apple zaplatí 4,3 miliardy dolarů, tedy v přepočtu zhruba 110 miliard korun. Tento nový kontrakt navazuje na předchozí, kde se Samsung zavázal k dodání 100 milionů kusů OLED obrazovek velikosti 5,5 palce. Za ty má během letošního roku společnost inkasovat dalších 6,96 miliardy dolarů (přibližně 179 miliard korun).

Vůbec poprvé se Apple v dodávce displejů ve velké míře spolehne na jednoho dodavatele. Dosud LCD obrazovky pro iPhony dodávaly společnosti LG Display, Sharp a Japan Display. Samsung však v minulosti do rozšíření produkčních center pro OLED jednotky investoval natolik, že firma bude schopna velké objemové nároky Applu uspokojit sama.