iPhone 8 se opozdí. Do prodeje nepůjde v září, kvůli novému Touch ID

Zatímco nad velikostí displeje onoho speciálního iPhonu 8 (bývá označován také jako iPhone X) ještě zcela jasno není, nástup technologie OLED je u něj však téměř jistý.

Stejně tak často se mluví o novém typu Touch ID, tedy snímači otisků prstů, který slouží primárně k odemčení telefonu a také k autentizaci jeho majitele při realizování bezhotovostních plateb skrze systém ApplePay.

Podle serveru DigiTimes se Apple u iPhonu 8 rozhodl využít nového typu snímače, který vyvíjí společnost Authentec, již Apple koupil v roce 2012. Spolu s týmem firmy Privaris má současný snímač připravit do podoby, kterou by bylo možné integrovat do displeje. Samotné snímače podle návrhu Applu by měly vznikat ve výrobních centrech tchajwanské TSMC.

Připomeňme, že TSMC je dnes už klíčovým partnerem Applu. Osvědčila se totiž coby společný producent čipů A9u iPhonů 6s. Hardware z jejich produkce totiž vykazoval o něco lepší parametry než iPhony vybavené stejným čipem z dílen Samsungu (více zde). U současných iPhonů 7, které pohání čipy A10 Fusion, Apple svěřil veškerou produkci právě firmě TSMC.

iPhone 8 přijde koncem roku

Vývoj nového typu snímače způsobí, že produkce iPhonů 8 údajně nezačne dříve než v září. To by však znamenalo, že by tento model, vydaný k příležitosti 10. výročí uvedení prvního iPhonu, nemohl být představen spolu s modely 7s/7s Plus s LCD displeji.

Tedy představit by jej teoreticky mohli, ovšem jen stěží by „osmička“ mohla jít do prodeje spolu s nástupci dnešní generace.

Koneckonců nebylo by to poprvé, co by Apple zvolil takový model. Vzpomeňme třeba první generaci hodinek, kterou výrobce představil v září 2014 spolu se zcela novými iPhony 6, ovšem do prodeje se Watch dostaly teprve v dubnu následujícího roku. Do tuzemska pak dorazily teprve začátkem minulého roku (více zde). Vůbec první iPhone Steve Jobs poprvé ukázal v lednu 2007 na konferenci Mac World a v prodeji byl vlastně až po půl roce.

V případě iPhonu 8 by přitom časový odstup nemusel být ani zdaleka tak velký. Server Apple Insider například spekuluje, že by kalifornský gigant mohl iPhone 8 uvést v listopadovém termínu, kdy většinou také představuje nová zařízení, ovšem dosud nikoli telefony. Možný časový harmonogram, kdy by Apple iPhone 8 odhalil začátkem září a do prodeje by šel v listopadu, se proto jeví jako reálný.