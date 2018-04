iPhone 8 by se mohl podobat „čtyřce“. Má mít podobnou konstrukci

Rám chystaného iPhonu 8 vyroben z nerezavějící oceli, zatímco současné iPhony používají hliník. Americký výrobce se má vrátit k sendvičové konstrukci, z každé strany kovového rámu bude namontován skleněný panel. Naposledy měl takovou konstrukci starší iPhone 4, respektive iPhone 4s. Současné iPhony mají hliníkové tělo „z jednoho kusu“.

Návrat ke starší konstrukci má být pro Apple podle serveru DigiTimes výhodný, protože u sendvičové konstrukce se snadněji hlídá kvalita a v neposlední řadě vyjde výrobně o 30 až 50 procent levněji.

Podobnost se sedm let starým iPhonem 4 bude i v dodavatelích komponent, opět jimi budou tchajwanský Foxconn a americký Jabil. iPhone 8 bude mimo Foxconnu a Pegatronu vyrábět také další externí společnost Wistron.

Základní konstrukce iPhonu 8 může být tedy podobná sedm let starému modelu, ale jinak má být téměř vše odlišné. iPhone 8 má mít displej typu OLED (který bude dodávat Samsung) přes celé čelo. Zmizí tak od počátku tradiční ústřední tlačítko, které bude součástí displeje spolu se čtečkou otisků prstů.

Mimo iPhonu 8, kterým Apple oslaví 10 let na poli smartphonů, se letos máme dočkat dalších „jablečných“ chytrých telefonů. Podle posledních spekulací jimi mají být inovované iPhony 7, které by měly dostat do označení písmeno „s“.