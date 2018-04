Další informace přímo od Applu. Už známe rozlišení displeje iPhonu 8

Novým informacím, které objevili Guilherme Rambo a Steve Troughton-Smith, lze věřit. Pochází totiž přímo od Applu z firmwaru jeho jiného nového zařízení. Z těchto dat už se dala vyčíst přítomnost infračerveného skeneru obličeje nebo byla potvrzena podoba chystané novinky.

Ve firmwaru reproduktoru HomePod se však nacházejí další informace o chystaném iPhonu 8 (nebo X či Pro - jak by se mohl jmenovat). Tak už například víme, jaké rozlišení bude mít jeho displej, který bude zabírat, až na mírné vybrání v horní části, celou čelní plochu.

Podle zveřejněných dat bude mít OLED displej rozlišení 2 436 x 1 125 obrazových bodů. To bude pořádný skok, současný iPhone 7 má rozlišení displeje jen 1 334 x 750 obrazových bodů. iPhone 8 se tak může papírově postavit třeba takovému Samsungu Galaxy S8 s rozlišením displeje 2 960 x 1 400 obrazových bodů.

Další novou informací je zmínka o virtuálním home tlačítku. To bude součástí displeje a zobrazovat by se mělo jen v určitých případech. Záležet bude na použití různých funkcí, při přehrávaní videa nebo využití celé plochy displeje logicky zmizí. Chybět by nemělo probuzení poklepáním známé z hodinek Apple Watch.

Detailnější jsou i informace o zmiňovaném infračerveném skeneru obličeje. Rozpozná výrazy obličeje, například pozici úst. Skener rozliší i to, jestli se oči dívají přímo na telefon. To by mohlo urychlit odemčením telefonu bez nutnosti jej zdvihat přímo před obličej.

Pro někoho zbytečnou, pro řadu uživatelů dosytosti využívanou, funkcí má být takzvaný face anchor. Ten by měl pomoci s vytvářením různých filtrů měnících obličej, jak je známe třeba z platformy Snapchat. Uživatelé sociálních sítí by si tedy měli přijít na své.