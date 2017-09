Nový iPhone 8 má nejlepší foťák ze všech mobilů, ukazují testy

Fotoaparáty nových iPhonů 8 a 8 Plus se podle nezávislého testu DxOMark staly momentálně tím nejlepším, co je na trhu dostupné. Organizace, která se tradičně věnuje hodnocení kvality výstupů fotoaparátů, a to především těch klasických, teď udělila novým iPhonům historicky nejvyšší hodnocení. Apple iPhone 8 získal v novém žebříčku 92 bodů, kolega iPhone 8 s duálním fotoaparátem pak ještě o dva body víc. Celkové hodnocení trochu sráží známka v oblasti pořizování videa, tam je konkurence iPhonům blíž. Za samotné fotografování však iPhone 8 Plus získal rekordních 96 bodů.

Žebříček fotomobilů DxOMark 94 - Apple iPhone 8 Plus 92 - Apple iPhone 8 90 - Google Pixel 90 - HTC U11 88 - Apple iPhone 7 Plus 85 - Apple iPhone 7 83 - Sony Xperia XZ Premium 82 - Samsung Galaxy S6 edge 73 - Apple iPhone 6 61 - Nokia 808 PureView

Nové iPhony byly první telefony testované podle nové metodiky, která mimo jiné více hodnotí také některé kreativní režimy – a tady iPhonu pomohl portrétní režim s rozmazáním pozadí. Skóre soupeřů v DxOMark podle nové metodiky přepočítali a nejblíže iPhonům je stále Google Pixel s devadesáti body. Shodné skóre má i HTC U11, v žebříčku pak následuje loňský iPhone 7 Plus s 88 body. V novém žebříčku DxOMark se objevilo nově také Sony Xperia XZ Premium, ale 83 bodů je pro špičkový model japonské značky trochu zklamáním, byť foťák rozhodně není špatný.

Ačkoli novým iPhonům patří v žebříčku nejvyšší meta, nelze úplně jednoznačně tvrdit, že jejich fotoaparát je nejlepší. V hodnocení DxO totiž zcela chybí třeba některý z aktuálních modelů Samsungu, nejvýše je v něm předloňský Galaxy S6 edge s 82 body. Není pochyb o tom, že loňský S7 a letošní modely S8 a hlavně Note 8 s duálním fotoaparátem by se jistě dostaly výše. Chybí tu také špičkové modely Huawei, i když ty podle našich poznatků na absolutní špičku drobně ztrácí. Ale to může Huawei napravit chystaným modelem Mate 10, který bude uveden zanedlouho. A špičkový foťák jistě budou mít i nové chystané modely Pixel od Googlu, i ty se představí již brzy.

Naše první testovací fotografie pořízené iPhonem 8 Plus

Nekonečný boj o titul nejlepšího fotomobilu bude tedy nadále pokračovat. To ale nemění nic na tom, že foťák nových iPhonů si chválí recenzenti i odborníci z celého světa. Nový smartphone chválí například fotograf Austin Mann, který měl možnost fotoaparát detailně otestovat ještě před uvedením novinek na trh. Jeho blog ukazuje spoustu snímků, z nichž valná část ukazuje schopnosti nového portrétního režimu modelu 8 Plus a funkcí jako dodatečná změna osvětlení, která umožní ze snímku dostat maximum.