iPhone 8 už neodemknete prstem. Budete mu muset nastavit tvář

0:18 , aktualizováno 0:18

Integrace snímače Touch ID do displeje Apple nejenže pořádně potrápila, ale navíc se ji nakonec ani nepodařilo dotáhnout do konce. Očekávaný iPhone 8 tak místo prstů bude snímat tvář uživatele. A bude to prý rychlejší i bezpečnější než ověření otiskem prstu.