iPhone 8 možná nebude tak drahý, jak se spekuluje, začne na 27 000 Kč

Analytik předpokládá, že by zájemci mohli očekávaný iPhone 8 se zcela novým designem a pravděpodobně řadou zajímavých prvků ve výbavě v USA zakoupit za cenu mezi 850 a 900 dolary. Takovou cenu očekává za základní model se 64 GB paměti.

Pokud bude jeho předpověď pravdivá, pak by Apple u jubilejního iPhonu nasadil podobnou cenovou hladinu, jako nastavil Samsung u Galaxy S8+, který je v USA k mání od 850 dolarů. Americké ceny jsou vždy bez lokální daně a pro přepočet na ceny v Evropě je nutné k nim přičíst DPH. To znamená, že v Česku by nový iPhone měl stát zhruba od 26 500 korun.

Jedním z důvodů, proč dle jeho odhadů Apple nenasadí čtyřmístnou cenovku v dolarech již u základního modelu, je značně menší displej iPhonu 8 v porovnání s aktuálně nejlepším samsungem.

Zatímco poslední spekulace iPhonu předpovídají 5,8palcový displej, u kterého však bude spodní pruh vyhrazen pro virtuální tlačítka a užitečná plocha displeje bude odpovídat 5,1palcové diagonále (více zde), Galaxy S8+ má větší 6,2palcovou obrazovku.

Za tisíc dolarů bude 256GB varianta, odhaduje analytik

Na tisíc dolarů (v přepočtu a s DPH zhruba 30 000 korun) by si pak Apple mohl cenit iPhone 8 s maximálním, tedy 256GB úložištěm. Analytik v tomto případě udává možný cenový rozptyl mezi 950 a 1 000 dolary.

Uvedená cena není pro iPhony závratná. Současný iPhone 7 Plus v nejvyšší specifikaci aktuálně stojí 31 500 korun.

I v tomto kontextu tak vyznívá cena funkcemi napěchovaného iPhonu 8 s nákladným OLED displejem ke krajům a 64GB úložištěm od 850 dolarů možná až příliš optimisticky. Na druhou stranu je pravdou, že panel přes celé čelo i pohádkovou výbavu mají i nové samsungy, a Apple se zkrátka od nich cenově nebude moci vzdálit nijak výrazně.

Krom iPhonu 8 Apple samozřejmě uvede i přímé nástupce současných sedmiček, které zřejmě dostanou označení 7s/7s Plus. Tyto modely by podle analytika mohly jít do prodeje od 649 resp. 749 dolarů. Stále se přitom samozřejmě bavíme o cenách v USA, v Česku by to mohlo být 20 000 a 22 500 korun

Server MacRumors dodává, že uvedené cenové předpovědi jsou, spíše než z interních informací Applu, založené na vlastní analýze společnosti UBS, podle které výrobní náklady iPhonu 8 budou v porovnání s modelem 7 Plus vyšší přibližně o 70 až 90 dolarů.

iPhone 8 nabere zpoždění

Podle všeho letos Apple naruší hned dvě několikaleté tradice. Jednak během jednoho roku představí hned tři modely iPhonu, ovšem k jejich uvedení zřejmě nedojde současně.

Zatímco zářijový termín pro uvedení řady 7s zřejmě není v ohrožení, iPhone 8 patrně jisté zpoždění nabere. Už dřívější spekulace uváděly jako reálný termín listopad a čínský deník Economic Daily News v minulých dnech tento odhad zopakoval s tím, že dříve než v říjnu iPhone 8 v prodeji určitě nebude.

Nabízí se přitom podobná taktika, kterou Apple zvolil v případě svých prvních hodinek. Watch byly také odhaleny spolu s iPhony 6 v září 2014, ovšem do prodeje se dostaly až následující rok v dubnu.

Analytici společnosti Barclays zase odhadují, že by iPhone 8 mohl jít do prodeje současně s modely 7s, ovšem ve značně omezeném množství a třeba jen na domácím americkém trhu. Ve větším objemu by pak byl k dispozici až v další vlně výroby.

Důvodem pozdějšího uvedení mají být patálie s produkcí některých dílů. Nečekané problémy se objevily u OLED displeje a také u čelní kamery, která má sloužit k identifikaci uživatele pomocí tváře, avšak na rozdíl od Galaxy S8/S8+ ve 3D režimu.