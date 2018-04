iPhone 8 možná vůbec nebude mít čtečku otisků. Nahradí ji skener tváře

Je jisté, že iPhone 8 dostane jako vůbec první smartphone od Applu moderní OLED panel. Pokryje téměř celé čelo telefonu a Kuo dokonce dodává, že zobrazovač bude zaujímat dosud rekordní procento plochy.



Boční a spodní rámečky totiž budou prakticky nulové a jediným místem, na kterém bude něco jiného než displej, bude drobný výstupek s čelní kamerou a nezbytnými senzory.

Dosud je v tomto ohledu rekordmanem Samsung Galaxy S8 Plus spolu s Xiaomi Mi MIX, které v této disciplíně loni, dá se říci, předběhlo dobu (více zde).

iPhone 8: OLED displej s vysokou obnovovací frekvencí

Celková úhlopříčka displeje bude 5,8 palce, část ale bude vyhrazena pro tzv. funkční plošku. Diagonála samotného displeje bude podle analytika 5,2 palce. Zdroje deníku Bloomberg uvádějí, že displej má mít technologii ProMotion s vysokou obnovovací frekvencí 120 hertzů k pro oko příjemnějšímu a plynulejšímu zobrazení rychlého pohybu a animací.

Apple poprvé představil ProMotion panel u letošního iPadu Pro. Součástí funkční plochy bude i Home tlačítko, které známe již z doby prvního iPhonu, tentokráte ale bude už jen virtuální.

Mnohokrát se zmiňovalo, že by součástí displeje měl být i zcela nový typ snímače Touch ID, jež Apple poprvé použil v roce 2013 u modelu 5s. Kuo však ve své aktuální předpovědi říká, že čtečka prstů součástí OLED panelu nebude, jelikož kapacitní snímač nelze do displeje integrovat a optický typ stále vykazuje velkou chybovost.

Apple je znám svou pečlivou přípravou a vysokou mírou optimalizace nových prvků, proto si nemůže dovolit na trh uvést nepříliš spolehlivé řešení.

Touch ID vůbec nebude?

Od myšlenky integrace snímače přímo do OLED displeje tak prý Apple u této generace iPhonu upustil, jelikož další vývoj spolu s dostatečným testováním by si vyžádal delší čas a tím by nejočekávanější iPhone všech dob nabral další zpoždění.

Jaký tedy bude osud Touch ID? Ming-Chi Kuo předpokládá, že Apple snímač u tohoto iPhonu zcela vynechá a odemykání telefonu nebo autentizaci při nákupech zcela nahradí pokročilé 3D rozpoznávání tváře skrze čelní fotomodul. Trojrozměrný typ snímání zabrání možnému obejití skrze fotografii.

iPhone 8 podle designéra s českými kořeny

Co se týče reakčního času a bezpečnosti, podle serveru Bloomberg by měl být tento systém bezpečnější než snímání a ověřování otisků prstů.

Telefon by takto mělo být možné odemknout během několika stovek milisekund a to z různého úhlu, úspěšná autentizace majitele prý proběhne i pokud telefon leží na stole. Zároveň by systém ukládal a následně srovnával větší množství dat (bodů) než Touch ID.

Více paměti i nová čipová sada

iPhone 8 bude pohánět čipová sada Apple A11, kterou má stejně jakou loňský model Fusion vyrábět pouze tchajwanská firma TSMC.

Nový čip ale dostanou i další dva chystané modely, tedy 7s a 7s Plus, nástupci dnešních sedmiček. Design řady 7s prý bude navazovat na ten současný, ovšem mezigenerační rozdíly asi budou zřetelnější. Apple totiž u posledních tří generací design měnil jen kosmeticky. Parametry displejů však se vší pravděpodobností zůstanou a to jak úhlopříčka (4,7 a 5,5 palce), typ (LCD), tak i rozlišení (750 × 1 334 a 1 080 × 1 920 pixelůl).

Lišit se ale má porce operační paměti. Základní 7s má mít 2 GB, větší Plus i iPhone 8 pak 3 gigabyty. Velikost úložiště má být naproti tomu shodné pro všechny tři, zájemci prý budou mít na výběr mezi 64 a 256GB variantou. Jiné paměťové verze Kuo nepřipouští.

Osmička i 7s Plus dostanou navíc duální fotoaparát, na jejich specifikace je ale ještě brzy. Nejvyšší model má dostat výkonnější stereo reproduktory, možná i s lepším zesilovačem.

Celé trio má opět mít proprietární konektor Lightning, který by ale měl nově umět i zrychlené nabíjení. Lišit se má nabídka barevných provedeních, která bude u OLED modelu prý chudší než u dvojice 7s.

Bude iPhone 8 na pultech až v příštím roce?

Hlavní produkce iPhonu 8 má probíhat v říjnu a listopadu, modely 7s budou linky chrlit o něco dříve, Kuo předpokládá vrchol výroby pro start prodeje v srpnu a září. Dodává již dříve předpokládaný scénář, kdy Apple pravděpodobně představí všechny iPhony současně už v září, ovšem do prodeje se špičkový OLED model dostane později. Zatímco dříve se mluvilo o říjnu nebo listopadu, Kuo v posledním výhledu uvádí, iPhone 8 může být nedostatkovým zbožím až do začátku příštího roku.

Nutno připomenout, že by to nebylo poprvé, co by mezi představením produktu a jeho uvedením do prodeje v podání Applu uplynulo několik měsíců. Z poslední doby zmiňme odhalení hodinek Watch spolu s iPhony 6 v září 2014 a jejich zahájení prodeje v dubnu následujícího roku.

Analytik předpokládá, že odbyt pro závěr letošního roku bude rekordní, a sice 80 až 85 milionů kusů z přibližně rovnoměrným zastoupením LCD a OLED modelů. Zatímco na odbytu LCD modelů se bude podílet několik generací iPhonů, prodeje OLED jednotek budou rovny odbytu iPhonu 8.