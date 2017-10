iPhone 8 je tak výkonný, že tomu nevěřil ani tvůrce testu Geekbench

V testu výkonnosti (takzvaném benchmarku) Geekbench 4 dosáhl nový iPhone 8 takových výsledků, že tomu nevěřil ani tvůrce testu John Poole. V některých testech je nový iPhone až o 50 procent výkonnější než konkurence se systémem Android.

V rozhovoru pro server Tom’s Guide se Poole vyjádřil, že nerozumí tomu, proč výkon u smartphonů se systémem Android stagnuje. „U Androidu nevidíme takový skok vpřed. Nerozumím, co se u něj děje,“ řekl Poole.

iPhone 8 dosáhl v testu Geekbench 4 skóre 10 170 bodů, přitom nejvýkonnější smartphone se systémem Android, Samsung Galaxy Note 8, dosáhl na 6 564 bodů.

Poole dodává, že nový iPhone má výkon jako stolní počítač. „Nenapadlo by mě editovat videa na smartphonu. Myslel bych si, že je to šílené.“ S novým iPhonem je to přitom hračka, a to iPhone 8 jako první dokáže nahrávat videa v 4K rozlišení při frekvenci 60 snímků za sekundu.

Další využití takového výkonu vidí Poole ve virtuální realitě, rozšířené realitě a také ve stále se více prosazujícím strojovém učení, tedy umělé inteligenci. Výkon iPhonu 8 je tak velký, že předežene v testu Geekbench 4 i notebook MacBook Pro s procesorem Intel Core i5. Výhodou počítačů je stále snadnější práce při některých úkonech. Počítače také dokážou lépe chladit výkonné procesory.

V každém případě nůžky mezi iPhony a smartphony s Androidem se více rozevřely.

Vývoj vlastních procesorů bylo jedním z nejrozumnějších rozhodnutí Steva Jobse. Šéf vývoje procesorů Applu Johnny Srouji před časem řekl, že vývoj začal už před 10 lety. Navrhnout vlastní procesor je podle něj nejlepší způsob, aby software a hardware Applu fungoval perfektně.