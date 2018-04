iPhone 8 bude jen nepatrně větší než sedmička. Obřímu displeji navzdory

Zatímco iPhone 7s a 7s Plus, jak se nástupci současných modelů budou se vší pravděpodobností jmenovat, mají přinést jen mírné designové změny, model 8 (nebo X, jak je také označován s ohledem na výročí) má znamenat radikální posun. Tedy zcela nový design a samozřejmě několik neokoukaných novinek.

Po sérii renderů iPhonu 8 z modelovacího softwaru CAD (více zde), se na čínské blogovací službě Weibo objevily fotografie kovových forem, jež se používají k výrobě krytů pro chystané iPhony. Tedy nikoli pro kovové šasi samotných přístrojů, ale přesto snímky dávají dobrý přehled, jak budou nové iPhony velikostně odstupňovány.

Hlavní sdělení fotografií není nové, pouze potvrzují dřívější spekulace, že letošní topmodel bude menší než 7s Plus, ale větší než 7s. A to navzdory skutečnosti, že displej iPhonu 8 má mít jasně největší úhlopříčku, tedy 5,8 palce.

Panely iPhonů 7s mají mít opět 4,7 a 5,5 palce. Apple ovšem nikdy nebyl přeborník v roztahování obrazovky po co největší části čelní plochy, dosud jsou poměrně výrazné jak boční okraje, tak nevyužité plochy nad a pod displejem.

A právě to se u iPhonu 8 změní, displej by měl sahat až ke krajům, což se promítne do kompaktních rozměrů. Bude zajímavé srovnání s novými Galaxy S8, u kterých se redukce plochy nevyužité pro zobrazování opravdu podařila.

Formy potvrzují také změnu usazení dvojice objektivů foťáku iPhonu 8, které prozradily dřívější rendery. Vertikální řazení optiky prý Apple zvolil z důvodu maximální možné redukce šířky telefonu.

Přelomový iPhone dostane OLED displej a sendvičovou konstrukci

iPhone 8 má mít kromě velkého OLED displeje třeba čelní kameru s 3D snímačem tváře a sendvičový kryt tvořený ocelovým rámem a dvěma skleněnými pláty. Dále se zmiňuje větší baterie a v porovnání s aktuální generací i vyšší míra voděodolnosti.

Kterak iPhony dorostly konkurenci Apple v roce 2014 zareagoval na enormně se zvětšující displeje u vrcholných smartphonů s Androidem uvedením zcela nových iPhonů. Dva modely najednou sice uvedl už rok předtím, ovšem tehdy právoplatného nástupce předchozí pětky (model 5s) doplnil stejně velký, ale levnější 5c (c jako color, barva) s barevnými plastovými kryty. Naproti tomu v září 2014 uvedená dvojice 6 a 6 Plus se diametrálně lišila především rozměry. Základní šestka měla panel úhlopříčky 4,7 palce, Plusko se pak s 5,5palcovým displejem stalo vůbec prvním phabletem od Applu. Displej byl nejen větší, ale měl i vyšší rozlišení a phablet dostal navíc také opticky stabilizovaný fotoaparát. Následující dvě edice (6s a 7) opět znamenaly dva velikostně různé modely, design se však nezměnil, a zůstal tak takřka stejný po celé tři generace. Letos přinese zásadní změny právě iPhone 8.

Samozřejmostí bude čipová sada A11, kterou však dostanou všechny tři modely, a totéž platí i pro bezdrátové nabíjení. Ačkoli má být edice 7s designově podobná aktuální verzi, zadní strana má být skleněná, což indukční nabíjení vyžaduje.

Letošní iPhony budou první, které dostanou iOS 11, jež by Apple měl odhalit už během tradiční červnové konference WWDC. Mezi novinkami by měl být tzv. Dark Mode, tedy zobrazení, které by využilo klíčovou vlastnost technologie OLED, kdy má černý (vypnutý) pixel nulovou spotřebu.

Očekává se, že Apple představí všechny tři nové iPhony v tradičním zářijovém termínu, ovšem iPhone 8 by mohl jít do prodeje později, až koncem října nebo během listopadu. Zpoždění je způsobeno komplikacemi při laminaci OLED displeje, problematický je prý také nový typ snímače Touch ID (podrobněji v dřívějším článku).