iPhone 8 bude nedostatkové zboží. A může za to Samsung

Viceprezident společnosti Foxconn, která iPhony pro Apple vyrábí, zveřejnil (a posléze smazal) příspěvek na čínské sociální síti Weibo, ve kterém tvrdí, že 40 procent dodaných OLED displejů pro nový vrcholný iPhone nelze použít. Displeje pro iPhone 8, jak by se novinka mohla jmenovat, dodává Samsung, který měl jako jediný splnit kritéria Applu.

Konkrétně je problematický specifický výřez displeje. Nový iPhone totiž má mít v horní části displeje vykrojení pro reproduktor, fotoaparát a různé senzory.

Už dříve se objevily informace, že si Apple začne OLED displeje vyrábět sám. Jenže výrobní linka ještě není v provozu a ani není jasné, kdy by displeje měla začít produkovat. Zatím se tedy musí spoléhat na jiné producenty. Těch, kteří vyrábějí OLED displeje, není mnoho a navíc je o tento typ displejů mezi výrobci enormní zájem.

Kvůli problémům s komponenty se tak zpočátku prodeje stane z iPhonu 8 nedostatkové zboží. Známý analytik Ming-Chi Kuo předpovídá podle serveru AppleInsider, že při zahájení prodeje budou k dispozici jen dva až čtyři miliony kusů nového vrcholného iPhonu.

Do konce roku by však měl Apple vyrobit 45 až 50 milionů iPhonů 8. Jeho kompletní výroba začne podle Kua až příští měsíc. To chystané modely 7s a 7s Plus se už vyrábějí.

Kuo předpovídá, že do konce roku se iPhonu 7s s 4,7palcovým displejem prodá 35 až 38 milionů kusů. Většího modelu 7s Plus s 5,5palcovým displejem se má prodat 18 až 20 milionů kusů.

Vrcholný iPhone 8 má mít 5,15palcový displej s rozlišením 2 436 x 1 125 obrazových bodů. Díky tomu, že bude zabírat téměř celé čelo telefonu, tak má být iPhone 8 zhruba stejně velký jako 4,7palcový iPhone 7s.

iPhone 8 má být představen spolu se dvěma zbývajícími novinkami ve stejném termínu, tedy v září. V prodeji mají být tři barevné verze: černá, stříbrná a zlatá.