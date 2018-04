Nový čtyřpalcový iPhone bude. Ale až příští rok na podzim

Ne každému vyhovují nové iPhony s 4,7palcovým nebo 5,5palcovým displejem. Podle analytika Ming-Chi Kua Apple pracuje na novém iPhonu se čtyřpalcovým displejem. Takové rozměry má jako poslední iPhone model 5s a právě na tento model bude novinka navazovat.

iPhone 5s v nabídce Applu nadále zůstává a stal se z něho nejdostupnější iPhone. Pokus o základní iPhone 5c s plastovým krytem se nepovedl, a tak nový model bude mít kryt kovový.

Chybět by neměl senzor otisků prstů. Technologie 3D Touch, která rozezná sílu vyvinutou na displej, bude ale vyhrazena modelům řady 6s a chystané řadě 7. Oproti iPhonu 7 si také menší iPhone ponechá současný procesor A9, vrcholné novinky budou mít zcela nový procesor A10.

Nový iPhone se čtyřpalcovým displejem, který by mohl nést označení 7c, by měl být podle analytika Ming-Chi Kua představen spolu s většími iPhony 7 v září příštího roku. Výrobu obstará společnost Foxconn. Odhaduje se, že by se v příštím roce mělo prodat 20 až 30 milionů menších iPhonů.

Odhadům analytika Ming-Chi Kua ze společnosti KGI Securities se dá věřit. Správně predikoval výbavu nového iPhonu 6s stejně jako to, že bude mít pevnější konstrukci a růžovo-zlaté provedení.