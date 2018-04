Takto by mohl vypadat iPhone 7. Změny v designu nečekejte

První ze série snímků se objevil na čínské sociální síti Weibo a údajně zachycuje zadní stranu nové generace iPhonu. Na snímku je patrné například jiné provedení oddělovačů antén, o kterém se v souvislosti s desátou generací telefonu mluví už delší dobu.

Nelze si nevšimnout i citelně většího otvoru objektivu fotoaparátu, který by tak po vzoru současných špičkových fotomobilů jako Galaxy S7 nebo Huawei P9, měl mít vysokou světelnost.

Pokud je obrázek reálný, pak se žádné spekulované srovnání objektivu s rovinou zad konat nebude a objektiv bude opět značně vystupovat. Konstrukce s vystupujícím fotomodulem by ostatně odpovídala přibližně před dvěma týdny publikovaným schématům, které zachycovaly jak základní model, tak i větší model s přízviskem Plus.

Zatímco některé dřívější zprávy příštímu iPhonu přisuzovaly Smart konektor, který by sloužil k bezdrátovému nabíjení, tak nejnovější snímek tomu odporuje. Ono chytré rozhraní by však mohlo být použito u „pluskového“ modelu.

Na další snímky údajného příštího iPhonu upozornil francouzský server Nowhereelse. Ty zachycují pouze šasi telefonu a zaujmou umístěním blesku fotoaparátu pod objektivem a především čtveřicí výdechů systémových reproduktorů.

Takovou reprosoustavu Apple poprvé použil loni u 12,9palcového iPadu Pro a nepřišla o ni ani menší model s 9,7palcovým displejem. Nasazením čtveřice reproduktorů by jistě iPhone co do kvality a hlasitosti reprodukce neměl mezi smartphony konkurenci, avšak v redakci odhadujeme, že tento únik fotek se nebude zakládat na pravdě. Připomeňme, že iPhone měl dosud vždy jen jeden reproduktor, druhá mřížka u generací 5 a 5s sloužila jako mikrofon.

Render iPhonu 7 také postrádá audio jack

Na základě dostupných schémat od firem z dodavatelského řetězce Applu se minulý týden objevil i render příštího iPhonu. Ten byste si na první pohled mohli skutečně splést s verzemi 6 a 6s, avšak spolehlivým rozpoznávacím znamením je již výše zmíněné odlišné provedení anténových oddělovačů. Ty v tomto případě na zádech pouze opisují zaoblení jejich horní a spodní hrany.

Na spodní zaujme dvojice reproduktorů, kterým musel ustoupit tradiční 3,5mm audio jack. O jeho konci u iPhonů se ostatně spekuluje už dlouho (více zde).

Tajemný druhý otvor vedle objektivu

Další snímek zachycuje údajnou podobu menšího z očekávaných iPhonů, opět byl zveřejněn na čínské sociální síti Weibo. Společnými znaky s první fotografií jsou i v tomto případě větší objektiv fotoaparátu a umístění blesku vpravo od optiky. Technické servery se však podivují nad přítomností dvojice otvorů umístěných mezi diodou a objektivem.

Zatímco jeden slouží jako mikrofon a zachycují jej všechny snímky nebo rendery, druhý by podle odhadů mohl sloužit k záznamu audia ve stereokvalitě. Server Forbes uvádí, že by druhý otvor mohl také skrývat laserový systém pro rychlejší ostření a celkově lepší kvalitu expozice v situacích, kdy nejsou světelné podmínky právě ideální.

Připomeňme, že ze současných vrcholových smartphonů má takový systém ostření třeba LG G5 (i dvě předchozí generace) nebo Nexus 6P z produkce značky Huawei (recenze zde).

Vysvětlení existence různých fotek údajně zachycujících příští iPhony je dvojí. Prvním samozřejmě je, že některé z nich jsou podvrhem, což se v tomto odvětví stává poměrně často. Další možností je, že Apple testuje hned několik různých provedení příštích telefonů a ony varianty se mohou lišit právě v článku popsaných detailech (např. onen druhý otvor vedle objektivu foťáku).

Z těchto plátů se prý vyrábí iPhony 7

Další zajímavý úlovek publikoval italský server HDBlog a podle jeho vyjádření zachycuje hliníkové plotny, ze kterých se následně na CNC frézách zhotoví šasi iPhonů.

Zatímco z kusu vlevo vzejde kryt základního modelu, vpravo je zachycen větší díl určený pro šasi iPhonu 7 Plus. Poznávacím znamením většího modelu je oválný otvor fotoaparátu, který by měl pojmout mnohokrát spekulovanou dvojici objektivů (více zde).

Větší verze je zachycena také na souvisejícím nákresu, který prozrazuje, z jak velkého hliníkového kusu je šasi telefonu vyráběno. Náznak Smart konektoru sice u nákresu chybí, ovšem jak dodávají redaktoři serveru Apple Insider, zhotovení děr může být součástí až některé z dalších obráběcích operací. Jeho absence na tomto hrubém výkresu tak nemusí znamenat, že velký iPhone 7 rozhraní zatím známé pouze z iPadu Pro nedostane.

Dostane iPhone 7 i 256 GB paměti?

Známý „únikář“ Steve Hemmerstoffer pak na twitterovém účtu publikoval údajný duální fotomodul iPhonu 7 Plus (nebo Pro Plus) spolu s trojicí paměťových jednotek SanDisk. Zatímco 16 a 64GB moduly jsou nezajímavé, tak 256GB modul už pozornost upoutá.

Zvětšení maximální paměťové nálože z dnešních 128 GB na dvojnásobek se však dá očekávat. Něco uzme samotný operační systém, další místo spolykají aplikace a také zachycené snímky a videa. Jen pro ilustraci: minutové video v kvalitě 4K si nárokuje téměř 400 MB prostoru, takže čtvrthodinová nahrávka ukrojí z disku 6 GB, a to už není zanedbatelné.

Na snímku ze sítě Weibo není zachycena 128GB paměťová jednotka, což však nemusí nutně znamenat, že takovou variantu Apple vyškrtne. Spíše bychom se přikláněli k existenci 64, 128 a právě 256GB verze s tím, že 16GB paměťovými moduly Apple nadobro přestane iPhony osazovat. Takové úložiště totiž už dnes stačí opravdu jen nenáročným uživatelům, s paměťovým slotem totiž nelze u Applu ani v budoucnu počítat.

Jisté je, že příští iPhone přinese novou generaci čipu Apple A10. Mluví se také o 3 GB operační paměti (pouze pro model 7 Plus), nasazení moderních OLED obrazovek, skloňována bývá i možnost voděodolné konstrukce. Dlouhodobě se mluví také o rozhraní Smart Connector a duálním fotoaparátu, oba tyto prvky by však měly být určeny pouze většímu modelu.

Apple má s příštím iPhonem velké plány

Ačkoli bylo druhé fiskální čtvrtletí roku 2016 (1. kalendářní kvartál) obdobím vůbec prvního poklesu prodejů iPhonů (více zde), na závěr roku má v souvislosti se startem prodeje jejich nové generace Apple velké plány.

Podle tchajwanského deníku Economic Daily News by jich chtěl letos prodat mezi 72 a 78 miliony kusů, což by byl od uvedení iPhonů 6 před dvěma lety největší produktový start.

V září 2014 uvedená dvojice iPhonů (6/6 Plus) nabídla velké displeje, po kterých příznivci značky dlouho volali a ti, kteří chtěli smartphone s obřím panelem, najednou měli na výběr i u Applu. Právě to bylo hlavním důvodem velkého úspěchu, kterého tento model v závěru předminulého roku dosáhl. Zopakovat jej, anebo rekord dokonce překonat, však nebude jednoduché. Poptávka trhu po velkých iPhonech přeci jen není nekonečná.

Montáž iPhonů má opět probíhat primárně v produkčních centrech společností Foxconn a Pegatron, které v souvislosti s chystaným startem výroby iPhonů 7 nabírají nové pracovní síly. Nábory nových pracovníků přitom firmy zahájily o měsíc dříve než obvykle, a to z důvodu očekávaného delšího a složitějšího výrobního cyklu chystaných iPhonů. Foxconn v inzerátu hledá pracovníky ve věku 18 až 40 let s možností okamžitého nástupu a nabízí měsíční plat 3 800 jüanů (v přepočtu asi 14 tisíc korun).