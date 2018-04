Designový koncept: iPhone 7 při pádu přistane jako sci-fi vesmírná loď

Zcela alternativní ochranu proti pádům vymysleli designéři z YouTube kanálu Sonitdac. Zapomeňte na odolné kryty, tato ochrana telefonu je v podstatě neviditelná. Spočívá totiž ve čtveřici trysek, po jedné v každém rohu těla, které se zapnou, pokud telefon padá k zemi. Díky integrovanému senzoru vzdálenosti a rychlosti pohybu navíc telefon usměrní tak, aby hladce dopadl na záda.

Co budou trysky dělat v případě, že bude telefon padat displejem k zemi, se z videa nedozvíme. Problémem by podle nás byla i celá řada dalších faktorů, například jak moc rychle a z jaké výšky může telefon padat, aby byla ochrana efektivní, co se stane v případě nerovného povrchu a podobně. Stejně tak celý systém trysek, včetně malého zásobníku oxidu uhličitého, se nám zdá hodně v rozporu se současným vývojem telefonů Applu, který míří za ušetřením co nejvíce místa.

Pro někoho může být překvapením, že systém na podobném principu si Apple skutečně nechal zhruba před rokem patentovat. Namísto trysek však vymyslel „nárazníky“, které se vysunou v případě, že telefonu hrozí bezprostřední náraz na zem. Oproti tryskám je to podstatně jednodušší i prostorově méně náročné řešení. Nicméně si myslíme, že i v tomto případě je jen relativně malá šance, že by se Apple rozhodl něco takového do svého zařízení implementovat.