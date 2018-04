Obrat o 180 stupňů: iPhone 7 prý o sluchátkový jack nepřijde

Podle posledních informací by se „sedmička“ měla od edicí 6/6s lišit vlastně jen kosmeticky (více zde). Poslední měsíce se snad všechny neověřené novinky ohledně iPhonu 7 shodují v tvrzení, že stará sluchátka s klasickým jackem do příštího iPhonu nepřipojíte (více zde).

Zlom v minulých dnech přinesla společnost Rock Fix, která v Číně provozuje servisní středisko pro chytré telefony. Publikovala sérii snímků očekávaného iPhonu, podle kterých přístroji sluchátkový jack chybět nebude. Dosud se přitom počítalo, že hudbu do sluchátek zařídí upravený proprietární konektor Lightning případně rozhraní Bluetooth. Absence 3,5mm jacku se v souvislosti s příštím iPhonem dávala do spojitosti se snahou celý telefon ztenčit.

Ještě zajímavější prvek odhaluje další snímek a sice duální SIM slot. Podpora dvou SIM u iPhonu přitom dosud byla nepředstavitelná a s telefonem značky Apple se snad skloňuje vůbec poprvé. Nemyslitelný je také paměťový slot na microSD karty, s nímž se však ani do budoucna počítat nedá.

Další fotografie zachycuje třeba dvě různé velikosti displejů, což opět potvrzuje, že iPhone 7 bude dvojí velikosti. Zachycen je také duální fotomodul, jenž má být devízou „pluskového“ modelu.

Jak ale upozorňuje server Engadget, právě ohledně nasazení duálního fotoaparátu navzdory množství informací stále panuje nejistota. V minulých dnech například údajné zdroje blízké dění ve společnosti Foxconn uváděly, že tyto fotomoduly u příštího iPhonu nebudou, neboť prý potřebná technika ještě není připravena.

Hned následující den se v reakci na tuto zprávu na síti Weibo uživatel, který se označil za zaměstnance Foxconnu, vyslovil, že masová produkce iPhonů s duálním fotoaparátem už byla zahájena minulý měsíc. Doplnil také, že své moduly s dvojicí snímačů připravuje i Samsung a profilující se hráči z Číny jako je Oppo, Vivo nebo Xiaomi.

iPhony dostanou dvojnásobek prostoru pro data

Publikován byl také snímek s 256GB paměťovou jednotkou SanDisk. Maximální úložný prostor u nejvyšší verze telefonu by tak měl být dvojnásobný. Tuto fotografii ale už známe, před několika týdny ji na twitterovém účtu vystavil Steve Hemmerstoffer (více zde).

V souvislosti s navýšením maximální porce prostoru pro data zaznívají informace, že Apple zvýší také paměť u základní verze. 16GB variantu by tak měla nahradit verze s 32 nebo 64 gigabyty místa.

Z gruntu nový iPhone čekejte příští rok

Podle serveru Wall Street Journal (WSJ) chystá Apple zásadní změny u svých smartphonů příští rok. Mělo by to symboliku, neboť v červnu příštího roku uplyne 10 let od uvedení prvního iPhonu na trh. Jeho oficiální představení se odehrálo v lednu 2007 během konference Mac World (více zde).

Jednou z hlavních změn má být nasazení moderních OLED panelů, čímž by Apple srovnal krok se Samsungem, který takové obrazovky u svých top modelů používá už mnoho let. Displej by se měl navíc rozprostírat až zcela k okrajům telefonu. Současné verze 6/6s přitom mají poměrně široké rámečky a oba modely jsou tak vzhledem k velikosti displeje poměrně velké.

Rozloučit by se iPhone měl s dodnes neodmyslitelným domácím tlačítkem, kterému Apple v roce 2013 u modelu 5s integroval snímač otisků prstů. Spekuluje se, že by napříště měl být tento bezpečnostní prvek přímo součástí samotného displeje.

Hlavním důvodem očekávaných malých změn mezi současnou a chystanou generací podle serveru WSJ není první propad v odbytu iPhonů, který Apple v prvním čtvrtletí tohoto roku pocítil. Pravým důvodem prý je, že řada nové techniky a technologií je stále ve fázi příprav nebo testování a Apple by prostě do světa telefon s novými prvky, které nejsou 100% vyladěny, nevypustil.