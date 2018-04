iPhone 7 prý nakonec vodotěsný nebude, ale má mít špičkový fotoaparát

První náznaky, že by příští iPhone mohl mít voděodolnou konstrukci, se objevily koncem září minulého roku, tedy jen krátce po uvedení řady 6s a shodou okolností na stejném japonském serveru.

Nutno podotknout, že spekulace nezmiňovaly, nakolik má být šasi vůči průniku vody a prachových částic odolné, žádný konkrétní stupeň krytí nebyl uveden. V každém případě to nyní vypadá, že Apple na žádné takové konstrukci nepracuje.

Připomeňme, že díky gumovému těsnění po vnitřním obvodu zadní strany krytu nemusí nešťastný pád do mělké vody skončit tragédií ani u současné generace 6s, která je po této stránce značně odolnější než původní „šestka“ (více zde). Těsnění Apple u příštího iPhonu určitě nevynechá, takže s částečnou voděodolností lze opět počítat.

Co se týče rozměrů, žádnou velkou redukční dietu očekávat nelze, a iPhone 7 by tak měl být po stránce fyzických proporcí velmi podobný současnému modelu. Analytik Ming-Chi Kuo nicméně již delší dobu mluví o milimetrovém ztenčení, kterého má Apple dosáhnout použitím modernějšího displeje s tenčím profilem. Připomeňme, že Kuo mívá ze zákulisí Applu pravdivé informace a jeho předpovědi se mnohokrát naplnily.

Snížit tloušťku může Applu pomoci i odstranění 3,5mm audio jacku, o kterém se už mluví delší dobu. Sluchátka by se nově připojovala do konektoru Lightning, který prý Apple navíc plánuje ztenčit. Audio jack by pak dal prostor druhému reproduktoru, a příští iPhone by tak mohl hlasitě hrát ve stereu.

Duální fotoaparát pouze pro verzi Plus

V článku webu Mac Otakara se mluví také o možných parametrech fotoaparátu. Mohl by být duální a navrhovat jej má společnosti LinX Imaging, kterou Apple akvizoval v minulém roce. Ostatně podle dřívějších informací Apple na duálním fotoaparátu pracuje už několik let (více zde).

Fotoaparát by měl obsahovat dva 12MPix snímače, jeden s opticky stabilizovaným objektivem a druhý s teleobjektivem. Takto pokročilý foťák ovšem má být určen výhradně pro větší verzi Plus. Z důvodů možného nedostatku fotomodulů by navíc Apple mohl duální fotoaparát instalovat pouze do speciální verze iPhonu 7 Plus s možným přídomkem „Pro“.

Příští iPhone by pak po vzoru špičkových telefonů s Androidem měl podporovat bezdrátové nabíjení. Mac Otakara zmiňuje také akumulátor s vyšší kapacitou. iPhony totiž po stránce výdrže nepatří k rekordmanům, čehož si jsou v Cupertinu dobře vědomi. Ostatně také proto před časem uvedli kryt s přídavnou baterií, který je ovšem dost nevzhledný, a o elegantním řešení tak nemůže být řeč (více zde).

Pohonným ústrojím iPhonu 7 bude čipová sada Apple A10, která zřejmě bude vznikat výhradně v produkčních centrech tchaj-wanské společnosti TSMC. Ta ostatně Applu spolu se Samsungem dodává i čipy pro současný model a právě její verze hardwaru vykazuje lepší parametry (podrobněji zde).

Dále se mluví o větší kapacitě operační paměti. Modely 6s mají 2 GB, takže je možné, že příští model dostane rovnou dvojnásobek. Vůbec poprvé by měl být iPhone dostupný i s 256GB datovým úložištěm, možná právě z dílen Samsungu, který paměťové jednotky takové velikosti už začal vyrábět.