iPhone 7 bude vodotěsný a dostane ještě více paměti, odhadují analytici

Voděodolnými smartphony dosud proslulo zejména japonské Sony, nicméně v případě poslední generace modelové řady Xperia Z již není vábení uživatelů na potápění se a fotografování pod vodou hlasité jako dříve. Výrobce naopak před neuváženými vodními hrátky varuje (více zde).

Ačkoli letošní iPhony 6s oficiálně nesplňují žádný stupeň krytí vůči vniku prachových částic nebo vody, hned několik testů ukázalo, že třeba jejich polití nebo koupel v hloubce jednotek centimetrů žádné škody způsobit nemusí (více zde).

iPhone 7 by se však již určitou odolností pochlubit mohl. Analytici z TrendForce dokonce hovoří o vodotěsném šasi, což je spíše nechtěná záměna s voděodolností. Jako vodotěsné se totiž od roku 1990 neoznačují ani náramkové hodinky, byť některé mají odolat i tlaku několika tisíc metrů vodního sloupce.

S novou čipovou sadou i více paměti

Každá nová generace iPhonu automaticky znamená novou verzi čipové sady Apple Ax. Ty navrhují přímo pracovníci Applu, výrobu pak svěřují dodavatelům. Například aktuální verzi A9 ve svých produkčních centrech vyrábí Samsung a TSMC. Každý navíc jiným výrobním procesem, což před nedávnem bylo tématem údajně rozdílné výdrže nových iPhonů (více zde).

iPhone 7 tedy bude pohánět sada A10, kterou by podle posledních informací mohla exkluzivně vyrábět právě tchajwanská firma TSMC (více se dočtete zde), jejíž verze čipu A9 vykazuje oproti variantě z dílen Samsungu mírně lepší parametry.

Nová generace iPhonu by navíc mohla být osazena rovnou 3 GB operační paměti, přinejmenším tedy větší Plusko s 5,5palcovým displejem. Současná edice 6s má 2GB paměť, to verze 5/5s a 6 se musely spokojit s ještě poloviční operační pamětí.

Vedle plnohodnotných nástupců deváté generace iPhonů se v posledních týdnech znovu mluví také o brzkém uvedení čtyřpalcového modelu. Ten by uvítali uživatelé, kteří dosud používají některý ze starších iPhonů s takto velkým displejem (5/5c/5s) a poslední dvě uvedené generace jim připadají příliš velké a neohrabané.

Nový iPhone s přídomkem „c“ by podle dosavadních odhadů mohl být uveden už během druhého čtvrtletí příštího roku. Kromě kompaktních rozměrů lze očekávat i odlehčenou výbavu na úrovni některé z předchozích generací (čtěte více o malém iPhonu).

Apple bude náskok Samsungu i nadále stahovat

Samsung si sice dosud drží pozici největšího výrobce smartphonů, Apple ovšem pozvolna ale jistě posiluje a na svého rivala se dotahuje.

Poslední zpráva analytiků TrendForce předpokládá, že Apple příští rok prodá okolo 260 milionů smartphonů. To by znamenalo markantní meziroční nárůst 12,5 procenta. S přihlédnutím k předpokládaným výsledkům ostatních velkých hráčů (vedle Samsungu i čínského Huaweie, Lenova a Xiaomi) by tak Apple mohl uzmout 18,5% tržní podíl.

Apple navíc coby současná dvojka již nyní shrábne drtivé procento zisku, které segment chytrých telefonů generuje. Podle posledních informací až těžko uvěřitelných 94 procent (více zde).

Podívejte se na slovenský koncept iPhonu 7.